中国健身会员数连续5年增长

据新华社电 《2021年度中国健身行业数据报告·五周年珍藏版》（以下简称“报告”）及《2021中国健身产业城市景气指数排行榜》近日发布，该报告由上海体育学院经济管理学院、三体云动和万博宣伟联合制作。报告对2021年度中国健身行业的现状与数据进行了复盘和回顾，并对行业未来的发展趋势提出了猜想和预测。

报告显示，2021年中国健身行业逐步回暖，健身会员和健身人口渗透率呈现出连续五年增长的态势，截至2021年12月，全国健身会员达到7513万人，相比2020年增长了6.89%，健身人口渗透率也从2017年的3.46%增长至2021年的5.37%。

亚洲健身健美联合会主席、中国健美协会主席张海峰表示，通过《2021年度中国健身行业数据报告》我们了解到，我国日益扩大的内需推动着消费规模的稳健增长，正逐步恢复至疫情前水平，健身行业的表现与宏观经济发展的脚步基本保持一致，越来越多人被“激活”并投入到付费的运动锻炼和健身行列，中国健身行业正在稳健复苏。

上海体育学院党委副书记、副院长王继红表示，从报告可以看出，中国健身行业的主要发展特征，一是健身行业仍处于优胜劣汰，适者生存的持续竞争过程；二是健身行业经营战略和策略上变得更加稳重和健康；三是健身消费行为不断变化，健身需求持续多元，更多人愿意付费健身。