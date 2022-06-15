校园安全需要系统化托举

自今年6月1日起，新版国家标准《中小学、幼儿园安全防范要求》开始实施，一些省市早前也发布了各自版本的校园安全法规。据媒体报道，近期也有地方省级人大常委会审议了相关校园安全条例规定的草案，要求学校就防治校园欺凌和暴力问题设立求助电话和联系人，接到关于学生欺凌报告的，应当立即开展调查。不过公众仍有疑虑和担忧：校园安全难道缺的只是求助电话和联系人吗？到底该如何保障校园安全？

应当看到，以上这些校园安全法规的出台，补上了依法治校的重要一环，对于保障师生安全、维护学校正常教学秩序都具有托底作用。这些规定解决了诸如安全事故认定中到底谁说了算的难题，明确了各方的义务，当然也都对校园安全的重要主体——学校所应承担的责任做了很具体的规定。但由此引出的一个问题是，国家标准有了，相关法规也有了，但学校准备好了吗？或者换句话来说，学校是否能真正承担和落实这些责任？

校园安全责任重大，而学校作为这一责任最主要的承担者，只有具备相应的能力，责任的落实才不会沦为一句空话。毋庸讳言，近些年来，校园安全问题的“千条线”，大都压到学校的“一根针”上，并最终都转嫁到教师身上，增加了他们的工作负担，也无限放大了教师的责任。这不仅影响正常的教学秩序，也使校园安全工作变了味。在重负之下，校园安全工作成了填个安全排查表、签个安全告知书就了事的“走过场”。早前媒体报道的“学生提早到学校，却被拦在校门外”等奇怪事，不过是学校为规避责任而进行的“正常”免责操作罢了。

以上现象也反映出学校在安全管理上存在的一个深层次矛盾：一方面，校园安全问题是学校的头等大事，怎么重视都不为过；另一方面，它又挤占了学校和老师太多的时间和精力，成了学校和老师的“紧箍咒”。如何化解这个矛盾，既把校园安全问题抓实抓好，又不让其冲击学校正常的教学工作？

在目前的条件下，首先要给学校提供相应的增量资源，让学校有“额外”能力做好校园安全工作。但现实情况是，不少学校尤其是乡村学校在校园安全资源配置上存在着历史欠账。一些学校连专职保安都难以配齐，即便勉强配备，保安也大多年龄大、素质不高。

此外，校园安全问题牵涉面广，多样性、隐蔽性和不确定性并存，一些由学生心理因素引发的安全问题更是难防难控。同时，师生和家长对校园安全需求的范围和层次也比以往要更大更高。这就意味着，无论是一套标准还是一部法规，都无法完全保证校园安全问题的解决，也必然会留下很多空白地带。一些安全问题由于涉及多个环节、多个区域，也难以作出明确的责任划分。对此，给学校提供配套资源以提高学校统筹应对校园安全工作的能力，才是最基本、最主要的。

一言以蔽之，校园安全管理越有针对性、越细致，就越有利于预防和解决问题。为此，有关部门当按照相关标准和法规要求，从人防、物防、技防三个环节入手，在人力、设备、技术、人员培训等多方面给予学校足够的支持，尽快助力学校补齐安全管理能力的短板，让学校有履职和担责的能力。只有当校园安全管理走上法治化、智能化、专业化的轨道，学校安心办学、教师安心教学、学生安心学习的目标才能更好地实现。

（作者：罗志敏，系云南省中国特色社会主义理论体系研究中心研究员）