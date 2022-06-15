抗体免疫联合疗法 可抑制弥漫型胃癌生长

胃癌是我国高发恶性肿瘤之一，位居我国癌症总发病率和死亡率第3位，且中晚期胃癌占比达80%，每年有近30万人因胃癌死亡。《“健康中国2030”规划纲要》提出，到2030年，要将总体癌症5年生存率提高15%。探索肿瘤防治新技术，关乎我国健康中国建设和人民健康事业发展。因而，寻找胃癌诊疗新靶点、开发胃癌治疗新疗法和新药物具有重要临床和社会意义。

近日，《科学进展》杂志在线发表了兰州大学第二医院焦作义教授团队关于胃癌新靶点和新治疗策略的转化研究成果。

该研究开发了靶向尿激酶型纤溶酶原激活物受体的单克隆抗体。该抗体联合程序性死亡受体1抗体在免疫重建的人源肿瘤细胞系异种移植模型和人源肿瘤组织来源移植模型中取得了良好的治疗效果。此外，基于靶向尿激酶型纤溶酶原激活物受体的单克隆抗体制备的嵌合抗原受体T细胞，在胃癌细胞系、类器官和移植瘤模型中也取得了较好的治疗效果。

该研究表明，靶向尿激酶型纤溶酶原激活物受体的单克隆抗体联合程序性死亡受体1抗体可通过多种机制显著抑制弥漫型胃癌生长，提高荷瘤小鼠的生存率，为增强弥漫型胃癌的抗体免疫联合治疗效果提供了新策略。

近年来，焦作义教授团队聚焦胃癌高发问题，持续开展了一系列基础和临床研究：2014年始，团队在国际上较早开展了进展期胃癌新辅助化疗后腹腔镜根治的临床研究，经该方案治疗的进展期胃癌患者5年生存率由26.8%提高至43.8%，相关研究成果发表于《癌症管理与研究》。

此外，团队在胃癌靶向药赫赛汀的耐药新机制及胃癌治疗新策略的研发方面取得了成果，发现了一系列胃癌治疗新靶点并开发了针对性抑制剂，相关成果于2021年发表于《自然通讯》和《致癌基因》杂志。