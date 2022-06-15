健康人脑部深层温度超40℃

12日发表在《大脑》杂志上的新研究表明，正常人类大脑温度的变化比人们以前认为的要大得多。在口腔温度通常低于37℃的健康人中，平均大脑温度为38.5℃，而大脑深层区域经常超过40℃，特别是白天时女性的大脑。研究表明，脑部温度的日常循环与生存密切相关。这些发现可提高对脑损伤的认识、预后和治疗。

这项新研究由英国剑桥医学研究理事会（MRC）分子生物学实验室的研究人员领导，他们制作出了第一张健康人类大脑温度的4D图。这张图推翻了之前的几个假设，显示了大脑温度随大脑区域、年龄、性别和一天中时间的变化而变化。重要的是，这些发现还挑战了一个普遍认同的观点：人类的大脑和体温是一样的。

为了研究健康的大脑，研究人员招募了40名年龄在20—40岁的志愿者，在一天的上午、下午和深夜对其进行大脑扫描。他们还为参与者提供了一个戴在手腕上的活动监测器，这样就可以考虑到每个人的生物钟和生活方式差异。无论是“夜猫子”还是“早起的百灵鸟”，只要知道每一次测量大脑温度的生物学时间，就可以在分析中考虑到每个志愿者的生物钟的差异。

在健康受试者中，大脑平均温度为38.5℃，比舌下测量的温度高出2℃多。研究还发现，大脑温度的变化取决于一天中的时间、大脑区域、性别和月经周期、年龄。

虽然大脑表面通常较冷，但大脑深层结构的温度往往高于40℃；观察到的最高大脑温度为40.9℃。在所有个体中，大脑温度一致显示出，一天中随时间变化的幅度接近1℃，最高的大脑温度在下午，最低的在夜间。

平均而言，女性的大脑温度比男性高0.4℃左右。这种性别差异很可能是由月经周期造成的，因为大多数女性在其周期的排卵后阶段接受扫描，她们的大脑温度比排卵前阶段高约0.4℃。

结果还显示，在参与者的20岁差异范围内，大脑温度随着年龄的增长而上升，最明显的是大脑深层区域，平均上升0.6℃。研究人员提出，大脑的降温能力可能会随着年龄的增长而恶化，需要进一步研究这是否和与年龄相关的大脑疾病的发展有关。