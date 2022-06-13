营造更加安全舒心的养老环境（人民时评）

不断织密反诈防诈的防护网，才能为老年群体营造更安全、更舒心的养老环境

以“包治百病”为幌子，卖给老年人伪劣保健品；用“保值升值”做噱头，诱导老年人掏钱“做投资”……一段时间以来，一些不法分子打着服务老人的旗号，用保健培训、高额回报等手段设置陷阱、骗取钱财，给部分老年人造成财产损失。

反诈防诈，必须多措并举、全力以赴，守护好老年人的“钱袋子”。这段时间，为期半年的打击整治养老诈骗专项行动在全国各地有序展开。宣传教育、依法打击、整治规范多管齐下，专项行动将进一步增强老年人法治意识和识骗防骗能力。

近年来，我国打击养老诈骗犯罪成效显著。据统计，2017年以来，全国公安机关共破获养老诈骗案件4500余起，抓获犯罪嫌疑人1.1万余名。江西大力整治商品住宅销售中以养老名义进行虚假宣传，以及违规张贴养老产品广告等问题；四川对外公布线索举报方式，畅通群众反映渠道，调动社会力量整治养老诈骗……各地纷纷采取有力措施打击养老诈骗，努力让防治走在诈骗前面。持续保持高压态势，依法打击各类养老诈骗违法犯罪行为，不断织密反诈防诈的防护网，才能为老年群体营造更安全、更舒心的养老环境。

铲除养老诈骗的滋生土壤，必须根据其特点开展有针对性的工作，进行系统性的治理。打击整治养老诈骗专项行动开展以来，公安部要求全国公安机关强化线索摸排、广泛发动群众，对养老诈骗犯罪团伙可能存在的黑恶势力依法严惩；最高检要求全国检察机关加大追诉力度，把追赃挽损贯穿办案全过程；最高法要求各级人民法院依法严惩养老诈骗犯罪，加大处罚力度，从经济上严厉制裁犯罪分子。公检法三方协同发力、齐头并进，有助于健全长效治理机制，以更精准有效的举措，维护好老年人的合法权益。

老年人获取信息的渠道较为单一，对新技术新业态适应性较弱，同时在健康养生、情感交流等方面有较强需求。因此，加强社会关注和家庭关爱十分必要。一方面，有必要联合居委会、物业、家属等主体，完善老人基本信息，及时发布风险提示，开展反诈宣讲；另一方面，要倡导子女和老人多交流，给予更多陪伴，加强反诈防诈知识普及。以真情关爱挤压行骗空间，用耐心细致铸成情感护盾，才能进一步筑牢全社会反诈防诈堤坝。

我国是世界上人口老龄化程度较高的国家之一。满足数量庞大的老年群众多方面需求，妥善解决人口老龄化带来的社会问题，事关国家发展全局，事关百姓生活福祉。从这个角度看，在打击整治养老诈骗的同时，要注重促进养老产业健康发展，匹配老年人多样化、多层次的需求。让老年人能够便利生活，也是构建老年友好型社会的题中应有之义。

尊老敬老是中华民族的传统美德，爱老助老是全社会的共同责任。相关部门通力协作，不断完善反诈防诈长效治理机制，为老年人提供更周全、更贴心的服务，我们一定能为老年群体营造更好的社会环境，让他们安享晚年。

《 人民日报 》（ 2022年06月13日 05 版）