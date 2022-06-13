释放潜力，促进消费持续恢复（评论员观察）

促进消费持续恢复，不仅要确保各项政策落实落细，增加居民收入、增强消费能力，还要充分调动各方面积极性创造性，让人民群众得到更多实实在在的好处

促消费、惠民生，要和新动能、新业态的成长结合好，和提高人民生活水平、更好满足群众需求结合好

不久前，习近平总书记主持召开中共中央政治局会议，分析研究当前经济形势和经济工作，强调“要发挥消费对经济循环的牵引带动作用”。近段时间，各地陆续出台了一系列促进居民消费的政策举措，取得良好成效。积极应对疫情影响，促进消费有序恢复发展，必须牢牢把握扩大内需这个战略基点，全面创新提质，着力稳住消费基本盘，激发更多内生动力。

消费是最终需求，直接关系到经济发展和民生改善。今年一季度，我国社会消费品零售总额10.9万亿元，最终消费支出对经济增长的贡献率达69.4%，成为经济增长的第一拉动力。同时，绿色消费渐成时尚，健康消费更受关注，智能产品备受青睐，消费领域提质增效，居民消费需求从生存型向发展型、品质型逐步升级。面对新的下行压力，我们要清楚认识到，消费是畅通国内大循环的关键环节和重要引擎，对经济具有持久拉动力。我国拥有14亿多人口的超大规模内需市场，消费增长空间巨大。当前工作的一个重要方面，是通过综合施策有效释放消费潜力，积极促进消费持续恢复。把好事办好，不仅要确保各项政策落实落细，增加居民收入、增强消费能力，还要充分调动各方面积极性创造性，让人民群众得到更多实实在在的好处。

促进消费持续恢复，要贯彻落实党中央决策部署，因地制宜、共同努力，稳定当前消费，切实保障消费供给，持续释放国内市场潜力。消费是生产的目的。房地产行业上下游关联面广量大，各地要从实际出发完善房地产政策，支持刚性和改善性住房需求。汽车产业受疫情影响较为明显，要开展好新能源汽车下乡活动，不得新增汽车限购措施，鼓励实施城区、郊区指标差异化政策。非生活必需类商品销售和餐饮、院线等服务行业，也可以通过发放、使用消费券等方式，快速拉动消费意愿、打通被阻断的循环。相关各方自觉担好促进消费的重任，才能扎实推动促消费政策落地见效。

促进消费持续恢复，也要顺应国内消费趋势，积极培育中高端消费新增长点，进一步夯实消费高质量发展基础。消费是生产的动力。促消费、惠民生，要和新动能、新业态的成长结合好，和提高人民生活水平、更好满足群众需求结合好。受疫情影响，部分地区消费增长短期内受到了一些抑制，一些消费潜能会在中长期被激发出来，成为促进消费、开拓市场的重要推动力。因此，要善于发现消费者的真实需求和潜在需求，坚持用市场化办法、改革举措促进消费升级，通过充分调动各方面积极性创造性，让消费促进经济发展的动能更加强劲。

前不久，上海外滩迎来了久违的车流，黄浦江两岸商超陆续恢复营业；越来越多的车间响起轰鸣声；消费季的购物热情在线上线下延展……我国消费市场潜力大、韧性强的特点没有改变，消费市场总体恢复发展态势没有改变。坚持以人民为中心的发展思想，促进消费持续恢复，就要始终以民生为念，在促进消费扩容提质中，让群众吃得放心、穿得称心、用得舒心。与此同时，也要着力打通各环节各领域的堵点难点，抓好政策落实，把对人民的承诺尽快转化为促发展、惠民生的成效。把握好发展的时与势，打好促消费的“组合拳”，加快建设全国统一大市场，着力稳市场主体保就业，多渠道促进居民增收，提振消费信心务求实效，我们一定能塑造中国发展新优势，迎来中国经济更为光明的前景。

《 人民日报 》（ 2022年06月13日 05 版）