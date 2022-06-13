以调查和调解让家庭减少矛盾（法治聚焦）

今年3月的一天，在江西省南昌市西湖区人民法院少年家事审判庭，一场耗时7年之久的离婚案件开始了新一轮开庭审理。

与前几次动辄捶桌子的场景不同，这次双方情绪都比较平静，没有出现过激行为。涂某说：“吵闹解决不了问题，这么多年我也有不对的地方，伤害了家人和孩子。”2014年12月，涂某夫妻的离婚纠纷案首次在西湖区法院立案。双方开始了一场长达7年的离婚诉讼，并多次起诉，甚至上访。

在案件审理中，合议庭得知涂某夫妻婚后育有一儿一女，且发生离婚纠纷期间女儿还是未成年人。为最大限度保护未成年人权益，法院努力进行调解，邀请心理咨询师对夫妻双方进行心理疏导。心理咨询师、公益调解员张清娥说：“这起案子我前后跟进了近半年，分别对离婚双方进行了心理干预。”

“因积怨已久，最开始双方都很偏激，且个性强势，丝毫不让步。”张清娥找夫妻二人分别谈话，成功找到突破点。“两人虽然争吵厉害，但都对子女非常疼爱。争吵过程中，双方都会向儿女诋毁对方，使得孩子们在父母之间左右为难。”张清娥向夫妻二人阐明利害关系：“父母的这种做法，对孩子的身心健康非常不利，会影响他们一生的幸福。”最终，双方达成一致，努力不让父母之间的矛盾影响到孩子，合法解决问题。

“在这起案件中，我们充分运用了柔性化审理方式、冷静期调解、圆桌审判、家事调查和心理咨询师参与机制。”西湖区法院少年家事审判庭庭长汪波介绍，通过借助心理咨询师的支持，不仅切实保障了妇女儿童合法权益，也给家事审判领域提供了新方法。

西湖区法院少年审判庭成立于1993年，集中审理涉未成年人的刑事、民事等各类案件，是江西省成立时间最长的少年审判庭。多年来，该庭不断探索新方法，出台新机制，以“未成年人保护”为视角，围绕“教育、感化、挽救”工作宗旨，不断探索审判、调解的新方法、新思路、新举措。

2017年，西湖区法院少年审判庭将家事案件纳入审理，成为江西省首个少年家事审判庭。通过与江西省心理援助与研究中心合作，邀请心理专家参与家事案件调处等一系列举措，西湖区法院少年家事审判庭汇聚各方力量，切实维护好青少年合法权益。2018年4月，该院挂牌设立南昌市首个以法官个人名字命名的工作室，并完善人身保护令、财产报告等多项制度，妥善化解家事矛盾纠纷千余件，家事案件的调撤率达50%。

“20多年来，我们一直注重案件审判质量，严格规范案件立案，及时调整审判职责范围，由单一受理未成年人犯罪案件，逐步扩展为涉及未成年被害人、未成年人维权的刑事、民事案件。”汪波说。

《 人民日报 》（ 2022年06月13日 12 版）