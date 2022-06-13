用法治与温情帮孩子重回正轨（法治聚焦）

与结对帮助的涉罪未成年人通话、参加未成年人保护调研……每天，陈海仪的日程都排得满满的。这位已在广州市中级人民法院从事了25年涉未成年人案件审判工作的三级高级法官，如今已是该院审判委员会专职委员，依然奔忙在一线，她帮教过的孩子无一重新犯罪。

广州市中院少年家事审判团队多元化解少年家事纠纷矛盾，全面维护妇女儿童合法权益，在长期实践探索中总结出“庭前规劝促退赔、庭中析法促悔罪、庭后勉励促振作”的涉未成年人刑事案件审判方法。

广州市中院于2016年12月21日成立少年家事审判庭，陈海仪担任庭长。在她的带领下，团队全面发挥了预防犯罪普法、审判和帮教矫治制度的作用。在帮教的涉罪未成年人中，有30多人考上大学，300余人重新返校完成学业。广州市中院少年家事审判庭先后获得全国巾帼文明岗、全国法院少年法庭工作先进集体、全国青少年维权岗等荣誉。

新修订的未成年人保护法和预防未成年人犯罪法施行以来，广州市中院少年家事审判庭一方面依法严惩侵害未成年人违法犯罪，特别是审慎适用“认罪认罚从宽”制度，对性侵未成年人案件“零容忍”，与教育、民政等部门形成合力，强化对未成年被害人的救助与保护；另一方面加强案件审理中未成年人社会关系的修复，提前为他们顺利回归社会营造环境。

案件审理的结束并不意味着工作结束，帮教的过程同样重要。陈海仪曾特意去一家餐饮店，店员阿霞为她冲了一杯咖啡。这杯看似寻常的咖啡，对陈海仪来说，却格外来之不易。在陈海仪长达8年的帮教下，刑满出狱的阿霞重新开始正常生活，通过自己的劳动步入正轨。陈海仪说：“看到他们能够自食其力，一个个开始新的生活，是我25年中最大的快乐，也是让我不断坚持下去的动力源泉。”

涉未成年人刑事案件审判是刑事审判工作中一个极其特殊的领域，一个案件的结局，常常牵动着一个人、一个家庭的幸福和未来。结合新修订的未成年人保护法和预防未成年人犯罪法，广州市中院少年家事审判庭坚持推进庭前社会调查制度、心理疏导测评机制和圆桌审判庭审方式、犯罪记录封存等特色机制，在惩处的同时强化审判的教育、引导功能，展现司法温情。

广州市中院少年家事审判庭积极走出去，结合重要时间节点，全覆盖走进广州各大中小学、共建社区、单位，开展涉未成年人法治宣传教育活动，营造保护未成年人合法权益的良好风尚。陈海仪说：“一个人的力量是十分有限的，必须建立一套系统的涉未成年人刑事案件审判制度，从审前延伸到判后，从院内扩展到院外，形成合力。有了完善的制度，这个案子即使不是我审，其他的法官也都会这样做。”

《 人民日报 》（ 2022年06月13日 12 版）