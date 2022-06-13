上海有序推进复商复市（高效统筹疫情防控和经济社会发展）

本报上海6月12日电 （记者田泓）上海餐饮、美容美发、家政等居民生活服务业，自6月1日以来正在全面有序推进复商复市。日前，上海发布关于餐饮、美容美发、家政等居民生活服务业复商复市疫情防控指引，强调落实好属地、部门、企业和个人四方责任。

12日，上海市商务委相关负责人在上海市疫情防控工作新闻发布会上表示，当前，餐饮服务实行线上、线下外卖，不提供堂食。现阶段，在金山、奉贤和崇明3个区的部分餐饮企业开展恢复堂食试点，后续将根据疫情防控形势在全市逐步恢复堂食。美容美发业通过线上预约、错峰限流等措施提供服务。

位于青浦区的上海西郊国际农产品交易中心目前已部分恢复蔬菜、肉类、果品交易功能。该交易中心推行无接触配送，采购商与供应商提前在线上对接，在市场指定地点提货。货车司机和随车人员进入市场后全程严禁下车，实现无接触式送货、取货。

《 人民日报 》（ 2022年06月13日 04 版）