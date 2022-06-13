露营“走红”  文明也要跟上（百姓关注）

近年来，随着生活水平的提高，越来越多的人喜欢上了露营这种新的休闲旅游方式。每逢节假日，人们带上帐篷、食物、烧烤架、锅具等用品，前往有树有水、风光优美的景区露营，为的就是体验一把悠闲惬意的生活，舒缓工作压力。

与此同时，也有读者反映，在露营过程中，出现了一些不文明的现象，既增加了相关管理方的管理压力，也降低了游客的体验满意度。

“明明旁边就是提醒带走垃圾的标语，还是有人把火腿肠包装、泡面桶和卫生纸等随手一扔。垃圾扔在草地上、漂到河里，破坏了优美的环境。”王女士表示。

在一些公园、景区，露营的人群集中在草坪上，五颜六色的帐篷布满草地。等帐篷撤走后，草地被破坏得露出泥土。不仅如此，尽管有些公园在游客须知中明确注明“严禁烟火”，然而不少游客不仅抽烟并乱扔烟头，还使用便携燃气炉、户外烧烤炉等烧水泡茶、生火做饭。有公园环卫工人表示，随着露营的游客增多，垃圾清扫清运负担很重，周围的垃圾箱被塞得满满当当，而且还有不少油污，很难清理。

针对不文明露营现象，一些公园管理方出台了相关规定。有的公园专门规划了帐篷区，并树立标识牌提醒游客在帐篷区外禁止搭建帐篷吊床等设施。但有些游客却视而不见，擅自在非帐篷区域搭建帐篷吊床，甚至经工作人员提醒后仍我行我素。笔者询问了一些违规搭建帐篷的游客，有的表示不知道哪里是帐篷区，看到有人搭帐篷就以为这里可以搭；还有的认为帐篷区位置有限，太拥挤，不如自己找地方方便、舒服。

“规定不明确、宣传不到位、治理力度不够等是导致不文明露营行为存在的重要原因。保护环境、维护秩序，不能只靠游客自觉，还需要相关管理人员根据实际情况制定明确规定，张贴醒目标识，相关管理部门也应对不文明游客加大规劝和处罚力度，根据规定严格治理不文明行为。”河北读者李先生说。

广东省深圳市莲花山公园管理处物业服务中心一名工作人员表示，目前该公园已经制定了文明露营的多项规定，包括可露营区域的划定、可携带帐篷高宽限制、禁止搭建大型带地针帐篷、带走个人垃圾和禁止携带明火等，日常加大安保人员巡逻力度，保证规定落实。

有些公园引入市场化机制，拟对露营行为收费，引起社会公众的热议。有观点认为，引入市场化手段是维护公园管理的重要方式，公园游客众多，维护运营成本增加，适当收费可以理解。但也有一些读者提出不同意见，“有的公园进门就收了门票，此时再收费是否有依据？规定的收费项目和标准，是否经过了监管部门的认可？”浙江省宁波市读者刘先生在某帐篷基地露营时，未被管理人员提前告知收费标准，要离开的时候才得知自带帐篷要收一笔费用。这让他很不理解：“收费不是不可以，但管理人员应当提前告知我们要收费，同时收费的依据、标准也要在显著位置张贴出来，明码标价、透明经营。”

露营赏景，文明先行。业内人士建议，公园物业管理者要结合园区实际情况出台细化规定，平衡公园维护要求与游客需求，为群众提供优质周到的服务。广大游客也应注意自身行为，文明露营。

《 人民日报 》（ 2022年06月13日 10 版）