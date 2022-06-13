深化体卫融合  提升国民体质（体坛观澜）

深化体卫融合，既可发挥体育锻炼在预防疾病方面的多效用、低成本优势，又能激发大众参与运动健身的主动意识

最近，包含50多个项目的“全民健身线上运动会”在各地受到群众广泛欢迎，折射出广大群众对健康体魄的追求、对美好生活的向往。

20年来的国民体质监测结果显示，我国青少年的生长发育水平持续提高，国民体质水平总体向好。但也要看到，慢性病患者的基数仍有扩大趋势，全面提升国民体质仍面临诸多挑战。

随着生产力和生活水平的提升，全民健身在维护人类健康中的作用愈加重要。从全球范围看，推动健康关口前移、重心下移，重视非医疗健康干预尤其是体卫融合，被视为各国健康促进的成功经验。

我们要把满足人民健身需求、促进人的全面发展作为体育工作的出发点和落脚点，赋予新时代全民健身更重要的意义。对标健康中国战略和体育强国建设的新要求，构建更高水平的全民健身公共服务体系成为我国群众体育工作下一步重点发力的方向。倡导“大体育大健康”理念，推动全民健身和全民健康深度融合，需要强化各级政府、各个部门的责任意识，调动政府、市场、社会以及公民个体的积极性，让全民健身实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展。

世界卫生组织把缺乏运动列为威胁人类健康的第四大因素，“运动是良医”理念越来越得到全社会认同。深化体卫融合，既可发挥体育锻炼在预防疾病方面的多效用、低成本优势，又能激发大众参与运动健身的主动意识。令人欣喜的是，目前一些地方已经开始积极探索。从制订实施运动促进健康行动计划，建立体卫融合重点实验室，到推动国民体质监测站点与医疗卫生机构合作，推广常见慢性病运动干预项目和方法，这些举措有力助推“主动、前端的健康干预”，让体卫两个系统的资源形成“1+1＞2”的效果。

身体健康是每个人成长和幸福生活的基础。进一步深化体卫融合，推动从注重“治已病”向“治未病”转变，培育“人人主动锻炼”的社会氛围，将为新时代浇灌更绚丽的健康之花。

（作者为国家体育总局体育科学研究所国民体质与科学健身研究中心副主任）

《 人民日报 》（ 2022年06月13日 16 版）