今日芒种：仲夏至，农事忙

“时雨及芒种，四野皆插秧”，今日，我们迎来二十四节气中的第九个节气——芒种。作为以农事活动为名的节气，此时节，日照充足，雨水充沛，在杏肥麦黄中，我们迎来了骄阳仲夏，也迎来了农事最为繁忙的时候。

芒种芒种 连收带种

据《月令七十二候集解》记载：“五月节，谓有芒之种谷可稼种矣。”字面上可理解为，“有芒的麦子快收，有芒的稻子可种”。古时，人们会将芒种作为农事耕种的一个分界线，由此进入到夏收、夏种、夏管的“三夏大忙”时节。

以五天为一候，古人将芒种分为三候：“一候螳螂生；二候鵙始鸣；三候反舌无声。”这一时节，螳螂进入繁殖期，产下的卵因感受到阴气，破壳而出小螳螂；伯劳鸟喜阴而鸣，开始频频出现在枝头；相反的是，反舌鸟则因感受到阴气初生而停止鸣叫。

每逢芒种，在我国，北方人忙着收麦，南方人忙着插秧，田间地头一派繁忙景象，皆如唐代白居易笔下的“田家少闲月，五月人倍忙”；在长江中下游地区，芒种之时恰好进入了梅雨季节，正如宋代赵师秀所见，“黄梅时节家家雨，青草池塘处处蛙”；伴着夏日暖风，此时池塘里的荷花开得正艳，恰如唐代元稹所言，“渌沼莲花放，炎风暑雨情”。

青梅煮酒 祭饯花神

农人们辛勤劳作之余，民间形成了安苗、送花神、煮青梅等习俗，以轻松愉悦的心情度过这炎炎仲夏。

自明代起，皖南便有着芒种安苗的习俗。人们在种完水稻后，会举行安苗祭祀的活动，家家户户选用新麦面蒸发包，把面捏成五谷六畜的不同形状，并用蔬菜汁染上颜色，作为供品，祈求秋天能有一个好的收成。在浙江一些地区，则是在芒种这天举行开犁节，同样祈愿五谷丰登、颗粒归仓。

俗话说，“芒种蝶仔讨无食”，即花开时期已过，蝴蝶没有花粉可采了。古时，人们认为芒种之后群芳摇落，春天的花神即将退位，民间会在芒种日举行祭祀花神的仪式，饯送花神，既表达了对花神感激的情思，又期盼着来年的再次相会。

在南方，此时的青梅早已熟透，到了采摘的季节，尤其在江南地区，家家户户开始酿造青梅酒。相传，煮青梅的习俗起源于夏朝，最有名的典故莫过于《三国演义》中的“青梅煮酒论英雄”。酸涩的青梅鲜果，在与苦辣的烈酒相遇后，浸泡出令人沉醉的醇香。

播下一粒种，收获满仓粮。在这个既是播种又是收获的时节，愿你的每一滴汗水都不被辜负，愿你的每一步前行都充满力量。