山西推动消费持续恢复和升级

新华社太原6月5日电（记者王皓）发放汽车消费券、打造特色餐饮品牌、创新“夜经济”业态和模式、培育乡村e镇……日前，山西省商务厅结合扩大内需战略出台方案，重点提升传统消费能级，加快新型消费发展，推动消费持续恢复和升级。

在促进汽车消费方面，支持各市办好汽车展销活动，挖掘汽车消费潜力，鼓励有条件的市县出台促进汽车消费政策，发放汽车消费券。

在促进餐饮业消费方面，开展“品鉴山西美食·晋享山西味道”餐饮品牌推广活动，推出“十大晋菜”“十大面食”和一批“特色小吃”“山西名厨”，打造一批山西特色品牌餐饮企业。

在促进城市消费方面，支持各市打造夜间经济示范集聚区，增加城市烟火气。创新夜间消费业态和模式，依托步行街举办汽车集市、文创集市、文艺表演、夜游山西等室外活动，促进文、旅、体跨界融合，提升夜间经济活力。

在促进农村消费方面，依托各地特色优势产业，以培育100个乡村e镇为目标，健全电商公共服务体系，完善物流配送体系和电商基础配套设施，加快释放农村消费潜力。

山西省商务厅副厅长梁志勇介绍说，作为促消费活动中的一个重要环节，全省商务系统以“晋情消费·品质生活”为活动主题，在汽车、家电家居、餐饮以及电商等重点消费领域开展促销活动。