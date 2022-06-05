国家卫健委：60岁以上老年人完成全程接种2亿1843.8万人

人民网北京6月5日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍做好全国高校学生离校返乡工作有关情况，并答记者问。

会上，国家卫健委疾控局副局长、一级巡视员雷正龙介绍，截至6月4日，全国累计报告接种新冠疫苗33亿8391.8万剂次，接种总人数达12亿9083.6万人，已完成全程接种12亿5719.9万人，覆盖人数和全程接种人数分别占全国总人口的91.56%、89.17%。完成加强免疫接种7亿7997.7万人，其中序贯加强免疫接种3834万人。60岁以上老年人接种覆盖人数达2亿3041.1万人，完成全程接种2亿1843.8万人，覆盖人数和全程接种人数分别占老年人口的87.27%、82.73%。完成加强免疫接种1亿6944.7万人。

雷正龙表示，新冠疫苗接种总体进展顺利，加强免疫及老年人的接种数量也在不断提高。国家卫健委仍将继续稳妥推进接种工作，并要求各地进一步加强接种组织实施，规范接种操作，提升服务质量，确保安全底线，为大家提供周到便捷的接种服务。