冬季老年人如何防摔倒？科学锻炼有助于降低风险

对老年人而言，跌倒不是一件小事。

据中国疾控中心官微消息，冬季气温低，影响老年人身体活动能力。雨雪天气多见，地面湿滑增加老年人发生跌倒的风险。中国疾控中心提醒每位老年人和老年人的照护者，主动预防老年人跌倒。

中国疾控中心指出，科学的锻炼有助于降低老年人跌倒和因跌倒导致骨折的风险，冬季和假日老年人不要中断锻炼习惯，天气不好时可改为室内锻炼。老年人运动时，在确保安全的前提下，应当注意加强对平衡能力、肌肉力量、耐力等功能锻炼。比如，可进行太极拳、八段锦等运动，还有一些针对预防老年人跌倒的小招式加强锻炼。

家庭是老年人发生跌倒的常见地点。中国疾控中心建议，可以对居家环境做适老性改造。比如，地面防滑处理，在卫生间、马桶、楼梯等位置安装扶手，去除室内地面高度差，改善室内采光和照明，夜间可使用小夜灯，更换高度和软硬不适宜的沙发等，搬走室内会阻碍老年人走动的物品。

另外，雨雪天气老年人应尽量减少出门。老年人出门时，要放慢走路速度，穿防滑鞋，双手不要插在衣兜里，必要时要使用手杖。要选择地面平坦、障碍少、有扶手、光线好的路段行走。特别要注意上下楼梯、滚梯、台阶时，要慢行、站稳。（记者孙红丽）