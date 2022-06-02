国家卫健委：全国新增本土感染者数已经连续3天降至100例以下

人民网北京6月2日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍统筹疫情防控和重点行业生产有关情况，并答记者问。

会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋介绍，目前全国疫情防控形势持续向好，近3日，日新增本土确诊病例和无症状感染者降至100例以下。

国家卫生健康委疾控局副局长、一级巡视员雷正龙表示，目前，全国疫情呈现稳定下降的态势。5月30日以来，全国新增本土感染者数已经连续3天降至100例以下，但局部地区仍有小幅波动。上海疫情进入向常态化防控转换阶段，但社会面疫情仍零星出现，要警惕疫情反弹风险。北京新增感染者数持续下降，疫情总体向好，丰台、昌平近日在就诊人员或者社区筛查中发现感染者，提示个别街镇仍有局部社区传播风险。吉林、辽宁一些地区疫情仍在进展，感染来源尚不明确，疫情扩散风险较高。天津、四川等地虽有病例报告，但来自隔离人员，风险受控。

雷正龙表示，当前，全国疫情防控形势依然严峻复杂，“端午”假期人员流动和聚集性活动可能加大疫情传播扩散风险。国家卫生健康委、国家疾控局将继续指导各地依法落实疫情防控措施，加强风险评估，科学精准做好常态化疫情防控和应急处置工作，强化疫情监测预警，强化重点环节和重点场所疫情防控，引导人员有序流动，杜绝层层加码。

“比如，上海昨天进入全面恢复正常生产生活秩序阶段，从上海返回的人员可能会逐渐增多，各地要细化工作方案，不能简单化、不能一刀切、不能层层加码，要不断提升常态化疫情防控的精度、准度，巩固现有的疫情防控成果，促进社会生产生活有序开展。”雷正龙说。