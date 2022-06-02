“动态清零”最符合中国实际（人民论坛）

住宅小区恢复出入，市内地面公交、轨道交通全网恢复基本运行，购物中心、超市卖场、便利店、药店等商业网点有序恢复线下营业……6月1日起，上海市全面实施疫情防控常态化管理，全面恢复全市正常生产生活秩序。这标志着大上海保卫战取得重大阶段性成果，再次印证了“动态清零”最符合中国实际。

习近平总书记强调，“我们党来自人民、扎根人民、造福人民”。人民群众的生命安全和身体健康是我们党制定防控政策的根本依据、判断防控成效的首要标准。今年2月底以来，来势汹汹的奥密克戎变异株迅速蔓延，疫情点多、面广、频发，我国疫情防控工作面临武汉保卫战以来最为严峻的考验。从奥密克戎变异株本身来看，其具有传播强、隐匿性强、无症状感染多等特点，在没有任何防护措施的情况下，平均一个感染者可以传播9.5个人，更容易造成大范围的传播。且奥密克戎变异株绝不是“大号流感”，其平均病死率是0.75%左右，为流感的7到8倍，老年人群特别是80岁以上的老年人群病死率超过10%，是普通流感的近百倍，危害不容小觑。人民至上、生命至上，尽快遏制疫情才是真正敬佑每一个生命。面对狡猾的奥密克戎变异株，我们坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，众志成城、顽强奋战，最大限度保护了人民生命安全和身体健康。实践证明，我们的防控方针是由党的性质和宗旨决定的，坚持动态清零是对人民至上、生命至上理念最好的践行。

坚持动态清零，也是基于现实国情所作的正确选择。我国有14亿多人口，60岁及以上人口达2.67亿，人口基数大、老年人群体数量多。目前，我国新冠疫苗接种总体进展顺利，但老年人、儿童的疫苗接种率还不够高，60岁以上老年人完成全程接种人数仅占老年人口的82.42%，疫苗接种率尚未形成足以抵抗重症和死亡的屏障。以我国庞大的总人口基数、庞大的老年人群体规模，如果不管“预防”，只管“治疗”，不仅会让高龄患者、合并严重基础病患者等特殊人群面临病毒的严重威胁，还可能形成规模性反弹，让来之不易的疫情防控成果付之东流。与发达国家相比，我国人均医疗资源数量、医学技术水平都有一定差距，但近两年人均预期寿命稳步上升，科学有力的疫情防控功不可没。这充分说明，坚持动态清零符合我国国情，是我国当前抗击疫情的最佳选择。

我国是一个大国，在疫情防控上，大有大的好处、大也有大的难处。一方面，我国纵深较大，一地出现疫情，可以调动多方资源支援，让我们具备条件和能力战胜疫情。另一方面，我国地域广阔，各地医疗卫生条件存在差异，疫苗接种在不同人群之间存在不平衡性。面对千差万别的实际，我们坚持科学精准、动态清零，因时因势不断调整防控措施，快速有效处置数十起局部地区聚集性疫情，有力保障了我国经济发展和疫情防控处于全球领先地位。来之不易的抗疫成果，深刻揭示了动态清零符合科学、有效可行，也为我国继续坚持实行动态清零奠定了良好基础。

面对百年不遇的新冠肺炎疫情，有效的疫情防控是经济社会发展的基础，也是最有利的营商环境。动态清零较好地平衡了疫情防控和经济社会发展之间的关系，能够让我们用最小的代价实现最大的防控效果，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。深圳市，从按下“慢行键”到社会生产生活秩序开始有序恢复，用时不到10天；山东省，3月29日宣布自2月底以来的这波疫情实现社会面动态清零，复工复产进入“快车道”；吉林省，4月14日宣布实现社会面清零，社会生产生活秩序逐步恢复……不违农时忙夏收，高速路上保畅通，各地越来越多车间响起轰鸣声，汇聚成产业链供应链的有力脉动。我们应该自信地看到，我国疫情防控有良好的成本效益比，动态清零是综合社会成本最低的抗疫策略。

行百里者半九十。当前，疫情防控工作正处于“逆水行舟、不进则退”的关键时期和吃劲阶段，丝毫不能松懈。认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神和党中央决策部署，坚持“动态清零”不犹豫不动摇，保持慎终如始、久久为功的态度，拿出巩固成果、扩大战果的硬招，我们一定能尽早打赢这场疫情防控大仗硬仗，也一定能实现疫情防控和经济社会发展双胜利。

《 人民日报 》（ 2022年06月02日 02 版）