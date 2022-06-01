上海最大方舱医院关舱（抓细抓实各项防疫工作）

本报上海5月31日电 （记者李泓冰、季觉苏）31日上午，上海规模最大、床位数最多的方舱医院——国家会展中心（上海）方舱医院正式关舱。前一天，在这个被称为“四叶草”的方舱医院，最后256名阳性感染者被有序闭环转运至定点医院。

从4月9日启用到关舱，该方舱医院累计收治174308名感染者。高峰时期，舱内有近5万名感染者、5000多名医护人员和近1万名保障人员。

本轮疫情高峰时期，上海单日新增阳性感染者超过2万例，“应转尽转”压力大。上海全力筹措救治床位和隔离房源，加大符合防疫条件场所的改扩建力度。在广大建设者的日夜拼搏下，设计床位约5万张的国家会展中心（上海）方舱医院从启动改建到第一个舱开舱收治感染者仅用4天。

据介绍，国家会展中心（上海）方舱医院不断优化批量收治和床位周转流程，单日最高入舱人数达1.1万人，单日最高出舱人数达1.4万人。方舱内设置14个急救中心，成功处置80余例心脏骤停、意外伤害等紧急状况。

31日，上海市委、市政府主要负责同志来到国家会展中心（上海）方舱医院，看望慰问军队卫勤力量，代表市委、市政府和全市人民，向逆行出征、护佑生命的白衣战士们表示衷心感谢和崇高敬意。

《 人民日报 》（ 2022年06月01日 04 版）