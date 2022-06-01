精准规范开展消毒（抓细抓实各项防疫工作）

本报北京5月31日电 （记者白剑峰）国务院联防联控机制31日发布《关于进一步精准规范开展新冠肺炎疫情防控消毒工作的通知》，要求在疫情防控过程中，坚决杜绝入户消毒技术不规范、操作简单粗暴、执行跑偏走样等问题发生。要更加注重对消毒技术规范和流程的严格要求，更加注重加强消毒事前、事中、事后沟通，更加注重专业人员的培训和过程监督，更加注重对公众开展消毒知识和有关规定的宣传解读，精准规范开展消毒，最大程度保护人民生命安全和身体健康。

通知分别制定了针对专业人员使用的《疫源地终末消毒工作细则》、群众科普和公共场所使用的《公众预防性消毒指引》。其中，《疫源地终末消毒工作细则》进一步细化了终末消毒的范围和对象、消毒方法，优化了入户终末消毒的技术操作流程，增加了针对不同污染物品、环境的无害化处理方式方法等内容；《公众预防性消毒指引》重点突出对家庭和公共场所日常性清洁消毒的指导，防止出现“放松消毒”和“过度消毒”两种倾向，引导公众科学清洁消毒和自我防护。

通知要求，优化入户终末消毒技术操作流程。消毒前，加强与住户的充分沟通，了解房内状况和物品性质，告知其消毒工作必要性和注意事项，争取理解和支持。消毒过程中，根据环境风险和物品特性，正确选择消毒产品和消毒方法。针对污染风险较小、不耐腐蚀或现有方法无法消毒的物品，加强风险研判，视情况采取密闭封存、长时间静置等无害化处理方式，最大程度降低物品损坏和环境污染。消毒完成后，及时做好社区公示告知工作。

《 人民日报 》（ 2022年06月01日 04 版）