传播中医药健康知识“人民健康大讲堂·三药三方”健康公益科普启动

启动仪式上，中国工程院院士、全国新冠肺炎疫情医疗救治专家组中医组组长张伯礼提到，中医抗疫历史悠久，从《史记》记载的“天下疫”开始，中医药都参与其中，为守护人民健康做出了重要贡献。自新冠肺炎疫情发生以来，中医药全程深度介入预防、治疗、康复各阶段，中西医结合抗疫方法也成为中国方案的亮点，也是中医药守正创新的生动实践。

“所谓‘大疫出良药’，由国家中医药管理局组织最终遴选出的‘三药三方’已经取得了较为充分的临床证据，在接下来的抗疫中也将继续发挥作用。”张伯礼介绍，“三药三方”其中的“三药”包括金花清感颗粒、莲花清瘟颗粒和胶囊以及血必净注射液三款药品，其中“三方”包括清肺排毒汤、化湿败毒方、宣肺败毒方三个方剂。“中医一直以来都是在实践中提高，在抗击新冠肺炎疫情过程中也迎来了中医药发展的新契机，希望有更多的中医药专家、学者以及社会力量支持、关心中医药发展，传播中医药健康知识，充分发挥中医药防病治病的优势和作用，为疫情防控、健康中国建设贡献力量”。

首都医科大学附属北京中医医院院长刘清泉在线上进行了《大疫出良方彰显中国特色抗疫优势》主题演讲，并对如何用好“三药三方”进行了详细讲解。他介绍，在中医看来，新冠肺炎属于湿毒疫，随着毒株的变异逐渐出现湿热毒和风热湿毒的情况，中医采取分型、分期论治，并将脾肺同治贯穿始终，通过审证求因、审因论治、三因制宜的方法，结合不同的地点、不同的气候、不同的年龄，为患者进行治疗。

“我国根据患者不同情况将其分为四种类型，采取不同治疗方式，轻型和普通型症状较为轻微，主要采取中医疏风清热、解毒宣肺、通腹化浊的办法来进行有效干预和治疗；对于重型和危重型，主要采取中西医结合的方式进行治疗。”刘清泉说。

“中西医并重治疗是此次抗击新冠肺炎疫情的重要组成部分。”同心共铸中国心组委会副主席赵步长说，在抗击新冠肺炎疫情的过程中，“三药三方”的应用与实践也体现了中医药的治疗优势，希望通过此次“三药三方”科普栏目的搭建，进一步普及“三药三方”和中医药相关知识，让更多人可以了解到中医药的魅力，弘扬中医药文化，助力中医药守正创新。

北京同心共铸公益基金会秘书长殷延志介绍，北京同心共铸中国心基金会一直以来积极参与多项公益活动。此次和人民健康共同开展“三药三方”健康公益科普，希望能够进一步扩大“三方三药”影响力，传播中医药文化，助力中医药守正创新。

此外，活动现场进行了“人民健康大讲堂·三药三方”健康公益科普专家入驻仪式，邀请首都医科大学附属北京佑安医院主任医师李秀惠、北京大学人民医院中医科主任冯淬灵、北京中医药大学第三附属医院呼吸科主任崔红生等多位中医药专家以“人民健康大讲堂科普专家”身份入驻人民好医生客户端，并在活动现场对于健康科普、夏季防疫相关知识进行了分享和交流。未来，这些专家将持续为广大人民群众带来权威、科学又通俗易懂的中医药科普内容，助力大众疾病防控意识的提升。