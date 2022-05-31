上海将有序恢复人员出入车辆运行（抓细抓实各项防疫工作）

本报上海5月30日电 （记者刘士安、曹玲娟）上海市新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室5月30日发布通告指出，当前上海疫情已得到有效控制，形势持续向好。根据持续巩固疫情防控成果、有序恢复正常生产生活秩序的总体安排，决定自6月1日零时起，有序恢复住宅小区出入、公共交通运营和机动车通行。

根据通告，除中高风险地区和封控区、管控区外，各区、各街镇及各居村委、业委会、物业公司等，不得以任何理由限制居住本社区的居村民出入；市域内地面公交、轨道交通全网恢复基本运行，对江轮渡（含三岛客运）有序恢复运行；终止施行机动车电子通行证制度，巡游出租车、网约车恢复正常运行。除中高风险地区和封控区、管控区外，私家车和单位用车正常出行。对驾驶机动车出入市域道口的，按现有规定执行。

5月30日召开的上海市新冠肺炎疫情防控新闻发布会上，上海市卫生健康委副主任赵丹丹说，本轮疫情以来，上海核酸检测能力大幅提高，目前全市单日最大检测能力达到850万管以上，检测能力可以满足全市复工复产后的核酸检测需求。各区布局常态化核酸采样点，构建15分钟核酸“采样圈”。截至目前，全市已经设置完成约1.5万个点位，其中面向社会公众的约5000个，面向所在小区居民的约4000个，设置在企业、学校、工地等内部场所的对内点位约6000个。上海市防控办还制定了采样辅助人员培训和考核方案，目前已有5万余人通过培训考核。

5月29日，上海单日新增本土确诊病例与无症状感染者降至百例以内。新增的6例本土确诊病例中，5例在闭环隔离管控中发现或转归，1例在闵行区相关风险人群筛查中发现。闵行区吴泾镇剑川路165号被列为中风险地区，上海市其他区域风险等级不变。

《 人民日报 》（ 2022年05月31日 06 版）