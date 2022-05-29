乱用鼻喷药 她患了药物性鼻炎

现在各种海淘、网购平台上用于缓解鼻塞等症状的鼻喷药琳琅满目，有些甚至被商家称为“神药”。由于购买方便，受到不少鼻炎患者的青睐。殊不知，乱用鼻喷药，不仅不能彻底根除症状，还有可能患上药物性鼻炎。如果药物性鼻炎长期不愈还可能会诱发萎缩性鼻炎、鼻息肉、鼻窦炎以及中耳炎等并发症。

用药用出的慢性鼻炎

前不久，门诊来了一位14岁的小姑娘，她来看病时鼻塞、鼻堵情况非常严重。她的父母说，孩子鼻塞这种情况已经很长时间了，前段时间听朋友说了一种“神药”鼻喷剂很管用，于是也买来给孩子用。起初一段时间，用药后鼻塞确实得到了明显的好转，但最近这两三个月，似乎怎么喷鼻子都不能缓解，孩子说鼻塞反而越来越严重了。

经过我们的检查，确诊孩子患了药物性鼻炎，已经需要手术治疗，罪魁祸首就是他们所说的“神药”鼻喷剂。家长听后很是不解，怎么用药还用出错来了呢？

药物性鼻炎是常见鼻炎类型之一。它是由于不恰当的鼻腔用药长期持续作用或因治疗其他疾病而出现的药物副作用的结果，属于一种慢性鼻炎。如果药物性鼻炎长期不愈还可能会诱发萎缩性鼻炎、鼻息肉、鼻窦炎以及中耳炎等并发症。

引起药物性鼻炎的原因，主要有以下几个：

鼻炎患者本身体质差，抵抗力和免疫力低下，略受风寒或外源因素易诱发。

空气污染加剧，化学过敏源增多，细菌病毒变异，气候恶化等。

长期滥用药物以图快速解除症状，使病菌不断地变异而具有耐药性。

治疗不规范、不彻底。

六类药物可导致药物性鼻炎

滴鼻药物 很多人喜欢网购或是从国外购买一些所谓的“神药”喷剂，其实它的主要成分就是麻黄素，用的次数越多，鼻塞越严重，会逐渐发展为药物性鼻炎。

激素类药物 减肥激素、性激素类药物长期使用，会导致鼻塞，特别是还有激素成分的减肥茶。

心血管收缩类药物 长期使用心血管扩张剂类药物，可能会造成鼻心反射综合征，会出现鼻塞胸闷、心慌气短等症状。

抗抑郁类药物 如神经衰弱长期服用安眠药、安定药、奋乃静等药物，可能会出现鼻塞不适、急躁易怒等症状。

雾化吸入类药物 因咽喉炎、哮喘长期应用缓解症状的气雾剂，造成鼻肺反射综合征，出现鼻咽堵塞、憋气等不适。

阿司匹林等止疼药物 长期服用也可诱发。

出现这些症状 或是中招儿了

如果出现这些症状，就要警惕药物性鼻炎找上门：出现双侧持续性鼻塞，有鼻内干燥不适和烧灼感；鼻黏膜外观从充血到苍白水肿不等，甚至典型者黏膜呈紫红色；下鼻甲肿胀，呈暗红色，鼻道中有黏液性或黏液脓性分泌物；经常使用滴鼻剂缓解鼻塞，但效果越来越差。

一旦患上药物性鼻炎，需要怎样补救呢？

确诊后逐渐停用血管收缩剂 可使用生理盐水等洗鼻治疗，盐水洗鼻对过敏性鼻炎、鼻窦炎和慢性鼻炎有不错的治疗效果。一般每天1-2次。

局部用皮质类固醇鼻喷剂 滴鼻药物一般主要用来缓解鼻炎的症状，鼻油可以缓解鼻腔的干燥，滴鼻液可治疗急慢性鼻炎和鼻窦炎。激素类滴鼻液有助于减轻过敏性鼻炎的打喷嚏流清水涕等症状。使用药物应该在医生指导下进行。

口服药物治疗鼻炎 主要是对鼻炎的原发病因进行治疗，根据不同的鼻炎，用药有所区别。

手术治疗 如果药物治疗效果欠佳，且伴有鼻中隔、鼻甲黏膜肥厚等症状，可考虑手术治疗。

小贴士

药物性鼻炎患者看过来

日常生活中药物性鼻炎患者要注意以下事项：

谨遵医嘱，在治疗原发病时注意鼻腔用药的原则和用药时间；

患急性鼻炎时，应当注意休息、积极治疗，切不可自行盲目用药；

不要长期使用鼻黏膜收缩剂；

不宜食用辛辣刺激性食物。日常生活中做到劳逸结合，饮食搭配合理，多食用水果等。戒除吸烟饮酒等不良嗜好。

文/杜晶艳（北京朝阳医院）