上海对餐饮行业复工复市严格防疫管理

本报上海5月28日电（记者任鹏）27日，在上海市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上，上海市商务委二级巡视员赖晓宜表示，根据上海推动商贸企业有序复商复市相关工作安排，餐饮服务现阶段实行线上、线下外卖，不提供堂食，后续根据疫情防控形势逐步恢复。

赖晓宜介绍，近期上海发布了餐饮行业复工复市疫情防控指引，明确企业复工复市须制定复市门店防疫工作方案、员工闭环管理方案和应急处置预案，对场所环境开展一次全面的预防性消毒。对餐饮行业复工复市，上海进行如下四方面防疫管理：

一是落实闭环管理。返岗员工须完成全程疫苗接种，符合条件的须完成加强针疫苗接种。员工返岗后严格落实闭环管理，对返岗员工设置2天静止期，返岗后做好每日一次核酸加一次抗原检测。

二是执行入店查验。经营场所须张贴“场所码”或设置“数字哨兵”。防范区线下外卖门店经营过程中，须提醒到店顾客佩戴口罩、扫“场所码”或“数字哨兵”且体温无异常（<37.3℃）方可进店，店内执行1米线安全距离等防疫要求。对电子信息登记有困难的特殊人群，提供人工登记帮助，保障人员信息可查询可追踪。

三是严格开展环境消毒。复市后，每日对经营场所进行定时开窗通风和环境消毒。对公共用品和设施，每日清洁消毒三次并做好记录。安排专人接收采购货品，对货物表面消毒后再入库。有运输车辆的，每日两次对车辆进行消毒。

四是实行“食安封签”管理。加强食材采购管理，做好索证索票，保障食材、食品安全。对外卖品类严格执行“食安封签”管理，查验取餐快递骑手的电子通行证，落实防止交叉感染的各类防护措施。

赖晓宜表示，上海市、区两级商务部门正在推进餐饮网点复市，全市178家连锁餐饮企业旗下9148个网点，目前已恢复可提供线上、线下外卖的门店2737个，占比30%；员工上岗数1.79万人，占比12%。