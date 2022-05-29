长春生产经营场所全面恢复营业

本报长春5月28日讯（记者马洪超）根据相关通知，吉林长春全市各类生产经营主体自5月28日零时起全面恢复营业。记者走访发现，餐饮等场所恢复营业，疫情防控措施有效落实，经营井然有序。

28日13时许，在南关区永兴街道中信社区绿柳路的一家小吃店，服务人员有序查验顾客“吉祥码”绿码、行程卡和核酸检测结果，食客们自觉扫码落座点餐。

店内一名服务员告诉记者，今天已卖出211单，其中100多单都是店内堂食订单，“自3月份暂停堂食以来，第一天恢复堂食，经营比预期要好”。据她介绍，店里已按要求做好每日清洁消毒工作，服务员除了要佩戴N95口罩，还要每日主动参加核酸检测。

为稳步推进餐饮堂食恢复营业，长春27日发布《长春市餐饮服务单位疫情防控技术指南》，供经营者参照落实。根据要求，餐饮、洗浴、旅游景点等密闭或者聚集场所接待人数控制在50%以内，并在易聚集区域划设“两米线”；对节假日期间人员聚集的场所实行网上预约。