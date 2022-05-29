北京动态调整社会面防控措施

本报北京5月28日讯（记者韩秉志）28日举行的北京市疫情防控工作新闻发布会通报，北京已连续6天实现新冠肺炎病例数下降，27日社会面病例实现清零，8个区已稳定实现社会面清零。

北京市委宣传部副部长、市政府新闻发言人徐和建介绍，经专家组综合研判，首都严格进京管理联防联控协调机制、北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组研究决定，自5月29日起，分区分级动态实施全市社会面防控措施，包括“除生活或居住在封（管）控区的人员外，连续7日及以上无新增社会面病例的8个区保持正常生产生活秩序”“房山区、顺义区由居家办公调整为正常上班”“连续5日无新增社会面病例的朝阳区、通州区适当提高到岗率”“除封（管）控区外，朝阳、顺义、房山等3个区恢复公交、地铁、出租车等公共交通运营服务”等多项内容，同时保持“暂缓恢复餐饮机构堂食”“暂缓中小学幼儿园返校”等从严从紧措施。