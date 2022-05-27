接种新冠疫苗后出现症状或疾病？ 专家：判断不良反应要考虑六个方面

人民网北京5月27日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍刻不容缓，抓实抓细新冠肺炎疫情防控有关情况，并答记者问。

对于网上一些接种新冠疫苗后得了白血病的人群认为患病与接种疫苗有关的说法，中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆表示，接种疫苗之后出现一些症状和疾病，跟疫苗有没有关系，在判定时要做好两件事：流程要规范；判断要有依据。疫苗异常反应由多学科专家组成的专家诊断组，根据调查结果、调查内容来做出分析和判断。

王华庆介绍，从流程上来说，接种疫苗之后，怀疑出现跟疫苗有关的症状和相关疾病的时候，要报告给接种单位。接种单位收到报告之后要去做调查，这个调查是由多领域的专家组成的专家组来做相关的调查，而且在调查的过程中，要把相应的资料收集齐全，包括接种疫苗的资料、既往患病史、临床表现和相应的检查结果等。

另外，一般在判断不良反应或者异常反应过程中，要考虑六个方面。第一是时间上的关联，就是打疫苗在先，出现症状或疾病在后。

第二要考虑的因素是生物学的合理性，例如为什么现在减毒活疫苗原则上不给有免疫缺陷的人接种，因为减毒活疫苗从理论上来说、从生物学基础上来说，可能会引起这些免疫缺陷人发生异常反应的风险增加，这就是生物学的合理性。

第三是关联的强度。两个数据可能看着有差异，但是在统计学分析的时候，要么没有差异，要么有差异，还有一种情况是差异是否有显著性，这就属于关联的强度，这是在判定异常反应时需要做的第三件事情。

第四，异常反应的发生有它的规律性，跟药物一样，有剂量效应的关系，如果含量大的话，出现某种反应的机率和强度就会大。现在国外应用的一些mRNA疫苗，抗原含量不一样，抗原含量大的，出现一般反应机率就高一些，像发热这样的情况就多一些。

第五要考虑的因素是关联上的一致性，就是打了疫苗的这些人是不是出现了类似的症状或者疾病，而且这些类似的症状和疾病要高于它的基限水平，就是说打疫苗的人和没打疫苗的人都会出现这种情况，但打疫苗的人当中是否出现了更高发的情况，这是关联上的一致性。

第六要考虑关联的特异性。关联上的特异性通常就是说疫苗是唯一的原因。比如你有免疫缺陷，我们打卡介苗之后可能会出现播散性结核，也就是由疫苗引起的结核。但是为什么会引起？因为这个人有严重的免疫缺陷，卡介苗是个活疫苗，就会出现这种病症情况，这就属于关联上的特异性，也就是说疫苗可能是导致这种疾病的唯一原因。

王华庆强调，如果接种疫苗之后出现了身体不适，尤其是持续时间比较长、症状比较重的时候，马上去就医。如果怀疑跟疫苗有关系的话，有相应的人员去做调查，而且调查之后，是由多学科的专家组成的专家组来进行判断。