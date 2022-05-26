“十四五”国民健康规划聚焦中医药高质量发展

国务院办公厅日前印发的《“十四五”国民健康规划》提出，促进中医药传承创新发展，充分发挥中医药在健康服务中的作用，夯实中医药高质量发展基础。

近年来，我国中医药服务体系日益完善，2020年，中医类医疗卫生机构已达7万多个，年诊疗人次数超过10亿。新冠肺炎疫情发生以来，我国坚持中西医结合、中西药并用，中医药全面参与疫情防控救治，作出了重要贡献，彰显出独特优势。但同时，中医药发展仍存在优质医疗服务资源总体不足、传承创新能力有待持续增强等问题。

规划在“基本原则”中提出，发挥中医药独特优势，促进中西医相互补充、协调发展；在“发展目标”中提出，到2025年，中医药独特优势进一步发挥。

根据规划，“十四五”期间，我国要实施中医药振兴发展重大工程；实施中医药健康促进行动，推进中医治未病健康工程升级；提升地市级以上中医医院优势专科和县级中医医院特色专科服务能力；丰富中医馆服务内涵，促进中医适宜技术推广应用；探索有利于发挥中医药优势的康复服务模式；建立和完善国家重大疑难疾病中西医协作工作机制与模式。

规划提出，开展中医药活态传承、古籍文献资源保护与利用；提升中医循证能力；促进中医药科技创新；加快古代经典名方制剂研发；加强中药质量保障，建设药材质量标准体系、监测体系、可追溯体系；推动教育教学改革，构建符合中医药特点的人才培养模式；健全中医医师规范化培训制度和全科医生、乡村医生中医药知识培训机制。（田晓航、沐铁城）