更好弘扬发展中医药文化

中医药学是中华民族的伟大创造，是中国古代科学的瑰宝。《中医药文化传播行动实施方案（2021—2025年）》提出“中医药文化供给和群众性活动更加多样，中医药文化更广泛融入群众生产生活”的目标，要求“讲好中医药故事”，为推进中医药文化保护传承和传播指明了方向。

一株小草改变世界，一枚银针联通中西，一缕药香穿越古今。中医药学包含着中华民族几千年的健康养生理念及其实践经验，为中华民族繁衍生息作出了巨大贡献，对世界文明进步产生了积极影响。面对新冠肺炎疫情大考，中医药交出了一份出色答卷。《抗击新冠肺炎疫情的中国行动》白皮书指出：“中医药参与救治确诊病例的占比达到92%。湖北省确诊病例中医药使用率和总有效率超过90%。”中西医结合、中西药并用进行疫情防控，正是中医药传承精华、守正创新的生动实践。

中医药学的哲学体系、思维模式、价值观念与中华优秀传统文化一脉相承，是中华民族智慧的结晶，早已融入中国人的生产生活。传承发展中医药文化，是弘扬中华优秀传统文化、推动中医药传承创新发展的实践需要。从提炼中医药文化精神标识，到加强中医药文化资源梳理，再到加强中医药文化时代阐释，《方案》对深入挖掘中医药文化精髓作出了明确部署。讲好中医药故事、传播中医药文化、展示中医药文化魅力，有助于增强中医药文化吸引力，引导人们正确认识中医药的价值和贡献。

讲好中医药故事，需要善于运用各种形式，推动中医药文化更广泛融入群众生产生活。比如，上海编撰面向全年龄段青少年的中医药系列科普读物，搭建面向中小学生的中医药慕课科普平台，积极推动中医药科普知识进校园、进课堂；重庆启动中医药文化传播行动，邀请名中医现场为市民提供中医义诊服务；安徽以“中医药在你身边”为主题，以中医药科普、中医药文化和中医药养生保健技术方法的宣传教育为重点，提高居民健康素养水平，普及中医药文化及养生保健知识，等等。对中医药文化内涵理念进行时代化、大众化、创新性的阐释，才能让中医药文化绽放时代光芒、在更多人心中生根发芽。

传承是中医药发展的根基，创新是中医药发展的动力。弘扬发展中医药文化，需要努力实现中医药健康养生文化的创造性转化、创新性发展，使之与现代健康理念相融相通，服务于人民健康。中医不是抽象的理论和概念，而是源于丰富的临床和生活实践。在实践中创新、在保护中传承，才能切实把中医药发掘好、发展好，推动中医药事业和产业高质量发展，为推进健康中国建设和增进人民健康福祉作出新的更大贡献。

（作者为安徽中医药大学马克思主义学院院长、教授）

《 人民日报 》（ 2021年09月10日 07 版）