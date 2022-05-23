方舱医院如何建？为何建？国家卫健委权威解答

人民网北京5月23日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍抓实抓细疫情防控有关情况，并答记者问。

“要强调的是，建设方舱医院绝不是疫情严重的信号。而是针对奥密克戎变异株的特点，为了在应对过程中做到以快制快、有备无患。”会上，医政医管局监察专员郭燕红表示，奥密克戎变异株传播速度更快、传染性更强，再加上感染者病情总体比较轻，而且还有一定比例的无症状感染者，感染者的数量会在短时间内大幅度增长。因此，第一时间尽早将感染者进行收治，是切断传播途径和防止进一步感染传播的关键手段。为了最大限度的实现应收尽收、应治尽治，统筹好疫情防控救治工作与正常医疗的关系，对于新冠肺炎的救治提出了积极构架平急结合的医疗救治体系，采取分类救治。根据奥密克戎的特点分类救治，就是轻症、无症状感染者收治到方舱医院，一方面是为了临床观察、治疗，防止进一步传播造成更大范围的感染。另一方面，对于普通型、重症和有风险因素的感染者要收治到救治能力比较强的定点医院，以提高治愈率，降低病死率，降低感染率。

郭燕红进一步表示，一方面，要求各地按照平急结合的原则，常规准备或改造一定数量的基础设施，确保一旦有疫情发生的时候，能够在24小时之内转化为方舱医院投入使用。另一方面，建立分类收治和按梯度收治病人的机制。把轻型、无症状感染者收治在方舱医院，将有风险因素的患者、普通型和重症，收治到定点医院。同时，新的诊疗方案中根据临床的经验和现有的研究提出，患者经过治疗后，核酸检测CT值大于等于35的时候，可以出院进行健康监测，这样大大缩短了患者平均住院日，提高了医院的医疗资源效率和周转，避免形成对医疗资源的挤兑。既保证了新冠肺炎患者的救治，又不影响正常的医疗服务保障。

郭燕红介绍，方舱医院事实上是依托一些符合条件的基础设施，先做好一些布局改造，包括必要的水电、厕所、淋浴，特别是通风和通道等基础设施，同时还储备有病床单元、医用物资、防护物资，并准备好相应的医务力量。另外，还要安装铺设好医疗信息系统，在医疗过程中信息系统是非常关键的，所以这些线路也要预设好。一旦发生疫情的时候，可以在很短时间内转换成方舱医院来使用。其实方舱医院不仅仅是应对新冠肺炎，在应对传染性疾病以及其它大规模突发公共卫生事件都起到非常重要的作用。这些设施在平时的时候，可以发挥原有作用，一旦需要，能够在很短时间内转换成方舱医院使用。

“在常态化疫情防控形势下，准备一定数量的方舱医院，是非常有意义的一件事情。”郭燕红表示，最短时间内迅速扩充救治床位，减少对于正常医疗资源的占用，在很短时间内做到“床等人”，做到应收尽收、应治尽治。同时，统筹做好疫情防控和正常医疗服务，既保证新冠肺炎的救治工作，又保障老百姓正常医疗服务。方舱医院对于实现这样一个目标具有非常重要的意义。