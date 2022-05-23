讯飞医疗扎根雪域高原 助力基层医疗焕然“医”新

西藏山南市，地处青藏高原雅鲁藏布江中下游，位于中国西南边陲。在平均海拔四千米的山南市，各个基层医疗机构分散广布、相隔较远，加上恶劣的气候环境使市内医疗卫生事业发展一度受阻。足不出县，在家门口就能看好病，是山南群众对未来生活的美好期待。在山南建设全面小康的过程中，现有的医疗问题也需要有一个“小康”的实现路径。这既具有维护和平稳定、进一步加强民族大团结的重要战略意义，也是老有所养、病有所医的印证。

乘着医疗人工智能的“东风”，我们得以窥见智慧医疗的“山南样板”。

AI助力基层医疗提档升级，来者不惧展现“硬实力”

巧妇难为无米之炊。提升基层医院医疗水平最直接的方式之一就是加强基础设施建设，提升诊疗能力；扩大基层医院的诊疗范围，还能为收治疑难病人提供必备条件和可能性，避免以往面对复杂病例因缺少相应的诊疗能力和水平而陷入僵局。从“强基”的角度出发，让基层医院的诊疗能力发生“质”的变化，把许多过去不敢治、不能治的大病，变成敢收、敢治的自信，使基层医疗体系成为群众健康的“守门人”，让百姓看病有所“医”靠！

2015年，讯飞医疗与山南市卫健委正式合作，建设部署智慧医疗信息化建设和卫生健康能力提升项目—“全科医师智慧医疗助理”。该项目下的人工智能辅助诊疗系统可以协助基层医生对病情进行准确判断、提高看诊工作效率，而且融合了智能病历生成、医学知识检索等多种应用场景，通过简单操作智能生成电子病历，摆脱了曾经手写纸质病历导致患者病情记录、查阅极为不便的困境，从而全面提升基层医疗机构的诊疗水平和服务能力。

现如今，患者来到山南市基层卫生院，全科医生一边问诊，一边打开平板电脑填写患者的姓名、年龄、病史等信息，智医助理系统移动端自动辅助给出相关知识图谱参考，提供AI辅助诊断及治疗的建议，同时还借助该系统查询相似病例、临床指南以及对症使用的药品。这一幕幕山南基层医疗机构工作的真实写照，表明越来越多农牧区群众的就医条件得到有效改善，在家门口就能享受优质医疗服务，很大程度上改变了群众以往对基层医院“不放心”“不敢去”的偏见，真正实现了小病不出乡、中病不出县、大病不出市，有效推动了优质医疗资源向薄弱乡镇转移，引导群众在基层首诊、康复治疗。

截至2022年5月，“全科医师智慧医疗助理”辅诊系统累计为山南市近300位门诊医生带来看诊工作的协助，受到门诊医生的一致好评。辅诊系统的上线将传统手工记录的纸质化门诊登记册转变为标准的信息化门诊电子病历，使门诊电子病历规范率提升至95%以上，有效实现了门诊电子病历的规范化，大大提升了基层医务人员的诊疗服务能力。

勒门巴族民族乡卫生院次旦卓嘎医生正使用“全科医师智慧医疗助理”辅诊系统为患者看诊

AI随访优化服务，延伸基层医疗温度

山南地区地处高海拔高寒缺氧地区、人口居住分散，基本公共卫生服务“面宽、线长、点多”，基层卫生工作者需要耗费大量精力做重复简单的随访工作，迫切需要高效信息化手段作为支撑。

讯飞医疗通过在山南上线的智能随访系统，有效破解了特殊气候地理条件给当地带来的医疗难题，十分适合山南的实际情况。“智医助理”智能语音外呼系统可以帮助医生在日常工作中对居民和患者进行随访、跟踪和记录，了解用药、饮食、运动以及恢复情况；医生通过系统批量拨打电话、发送短信的方式高效完成随访工作，可视化报表即刻生成帮助医生更好地了解随访情况；还可以针对全人群和重点人群进行定期随访、预约提醒和健康教育等服务，让居民能够及时享受医疗和基本公卫服务。系统将健康随访、健康管理、康复管理等健康服务紧密联系在一起，形成了健康服务“闭环”，将医疗卫生服务直接辐射到家庭，拉近了患者与医生之间的距离，打通了居民健康管理“最后一公里”，为藏区群众提供综合、连续、协同的基本医疗卫生服务。

据统计，智能语音外呼系统自上线，已完成山南市辖区内所覆盖居民约5.8万人次的随访任务，极大地减轻了公卫医生重复的随访工作，使基层医生和居民之间联系更加紧密、渠道更加多元化，为山南当地医疗卫生事业的发展迎来了新机遇和新变化。

“没有全民健康，就没有全面小康。”人民健康是民族昌盛和国家富强的重要标志，也是全面建成小康社会的重要组成部分。讯飞医疗通过人工智能构筑起雪域高原的“智慧医疗梦”，努力破解山南因地域、交通等问题带来的医疗难题，为建设健康西藏作出贡献。现如今，智慧医疗正在缓解山南老百姓“看病远、就医难”问题，并持续供“氧”藏区医疗卫生事业。未来，讯飞医疗将依托技术创新，以人工智能为抓手，汇聚巩固民生基础、增强民族自豪感的科技力量，助力山南市医疗卫生事业绘就一张张“智慧医疗图景”。