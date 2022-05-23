新冠防控措施能有效抑制呼吸道合胞病毒传播

5月20日，《柳叶刀》发表的一项针对儿童呼吸道合胞病毒（RSV）感染的最新研究结果显示：2019年，全球5岁以下儿童有3300万人罹患与RSV感染相关的疾病，其中360万例患儿进行了住院治疗，101400例患儿因此死亡。据估计，5岁以下的儿童每50例死亡患儿、6个月及以下的儿童每28例死亡患儿中就有1例死于RSV感染。

文章的通讯作者、英国爱丁堡大学教授哈瑞奈尔说：“RSV是幼儿急性下呼吸道感染的主要原因，该研究显示，6个月及以下的儿童尤其脆弱，特别是随着世界各地新冠肺炎疫情限制政策的放宽，RSV患儿病例激增，而过去两年出生的大多数婴幼儿从未接触过RSV，因此对这种病毒没有免疫力。由于许多RSV候选疫苗正在研发中，按精细年龄范围进行的估计，有助于明确那些包括孕妇在内的优先考虑群体，从而使最年轻年龄组的儿童能够得到保护，这与目前向孕妇提供百日咳、伤寒和破伤风疫苗的策略类似。”

“RSV可通过直接接触、间接接触、飞沫和气溶胶传播，从传播途径上来看，与当前流行的新冠病毒是一致的。因此，很多针对新冠病毒的防控措施，如保持有效社交距离、佩戴口罩等也能有效控制RSV的传播与流行。”文章第一作者、南京医科大学李有教授在接受科技日报记者专访时指出，目前，尚没有关于新冠肺炎患儿合并RSV感染的治疗指导，但一项英国的研究显示，与单一的新冠病毒感染相比，新冠肺炎合并RSV感染并没有增加患者死亡或接受机械通气的严重性风险。

“RSV感染后，临床表现有很大的个体差异，既可以表现为症状轻微的上呼吸道感染症状或中耳炎，也可以表现为严重的下呼吸道感染。上呼吸道感染症状主要包括鼻塞、流涕、咳嗽和声音嘶哑，可伴或不伴发热；下呼吸道感染症状主要表现为咳嗽、喘息、呼吸频率加快、呼吸费力和喂养困难等。总体来讲，包括新冠病毒、流感病毒和RSV等在内的病毒性下呼吸道感染，仅凭临床表现很难鉴别，需要病原学检测鉴别诊断。”李有说。

“因此，早期识别社区病例并将患病儿童尤其是外周血氧饱和度低的儿童转诊入院，以及普及有效且负担得起的免疫接种计划将是未来发展的关键。”该研究的共同作者、南京医科大学和英国爱丁堡大学副教授王昕称，研究估计，四分之三的RSV感染患儿的死亡发生在医院环境之外。

这一数据在中低收入国家甚至更大，尤其是6个月以下的患儿，80%以上的死亡都发生在社区。

美国范德堡大学医学院教授蒂娜哈特在一篇评论中写道：这些数据的影响不能被低估。这突出了被动免疫策略对中低收入国家儿童健康产生的有意义影响的潜力。对预防影响的准确估计对于证实RSV预防的投资案例至关重要。

但研究团队也承认这项研究存在一定的局限性。比如研究环境、急性下呼吸道感染的确切病例定义、医疗服务的获取和寻求行为，以及RSV检测资格等因素的变化，可能会影响建模中产生的死亡数字估计；按年龄段分层也受到研究中可用数据的限制。此外，所有数据都是在新冠肺炎疫情之前收集的，新冠肺炎疫情如何长期影响RSV的疾病负担尚不清楚。