上海嘉定：儿童计划免疫接种全部恢复，实行预约制

在5月22日召开的上海市新冠肺炎疫情防控新闻发布会上，嘉定区副区长王浩介绍，从4月28日开始，嘉定在防范区逐步有序恢复老年人疫苗接种服务，目前已接种近5000人。主要做法是三个方面。

一是加强知识科普。区、街镇加强老年群体疫苗接种的科教普及，通过专家答疑等方式提升老年人对疫苗的接种意愿，同时做好未接种老年人疫苗接种意愿统计登记工作。

二是优化接种服务。通过安排流动车进社区、进农村，安排小分队进养老院、疗养院等服务方式，满足老年群体就近就便的接种需求。同时有序恢复全区各疫苗接种点，实现每个街镇至少开设一个接种点，设置老年人接种服务绿色窗口，优先安排老年人接种服务。

三是保障安全有序。接种前做好老年人健康状况评估以及禁忌症把握，接种过程中加强医疗救治和志愿服务力量，保障疫情防控和疫苗接种安全。

王浩说，儿童计划免疫接种方面，我们自5月起逐步恢复，目前，嘉定全区所有社区卫生服务中心已全部恢复儿童计划免疫接种工作。接种服务结合疫情防控需要实行预约制，接种前需完成网上预约，在指定时间进行接种，减少人员聚集和排队时间。同时，接种门诊采取测温、验码、查看48小时内核酸证明等疫情防控措施，确保儿童接种和疫情防控安全。