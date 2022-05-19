“解封不等于解防”——北京推出新的解封政策

本报北京5月18日电（记者张景华、董城）“按照北京新的解封政策，封控区解封后，人员按管控区管理4天；管控区解封后，人员要开展4天健康监测。”5月18日，在北京市新冠肺炎疫情防控工作第338场新闻发布会上，北京市疾病预防控制中心副主任刘晓峰通报说。

“解封不等于解防”，解封后社区要严格24小时卡口值守，严格落实扫码、测温、查验48小时内核酸检测阴性证明；解封居民要继续做好健康监测；监测期间，不聚集、不聚餐、少外出，做好个人防护，降低社区传播风险。

5月17日15时至18日15时，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者49例，其中管控人员45例、社会面筛查4例。在这49例中，有35例与近期发生的聚集性疫情有关。近期北京市发生的聚集性疫情，一是岳各庄市场相关聚集性疫情；二是房山区韵达快递长阳分部相关聚集性疫情。

据介绍，5月17日，北京开展的区域核酸筛查，共采样检测2074万人，初筛4管混采阳性，其中房山区2管，海淀区、丰台区各1管。前期在12区进行的多轮核酸筛查，及时发现了零星隐匿感染者，为发现风险、管控风险、阻断疫情传播发挥了重要作用。按照北京疫情防控工作领导小组部署，从5月19日起至21日，北京市再连续开展三轮区域核酸筛查，按照行业、单位、社区安排检测，筑牢首都群防群控防线。

“当前北京接连出现几起聚集性疫情，社会面仍筛查发现零星散发病例，区域核酸筛查对于及早发现隐匿传染源、阻断疫情传播具有重要意义，要应筛尽筛、应检尽检，不漏一人。”发布会上，北京市卫生健康委员会党委委员王小娥特别指出，流调分析发现，有病例近期一直未参加核酸筛查，不但延误了治疗还导致了疫情传播，增加了疫情防控的不确定性。她强调，要加强重点场所的闭环管理，特别是养老机构、福利院、高校、工地等场所，人员密集，环境封闭，尤其是老年人和儿童抵抗力弱，感染风险高。

丰台区岳各庄批发市场是当前疫情处置的重中之重。目前北京市已迅速开展流调溯源，深挖细排风险点位和风险人员，全面摸清市场商户和从业人员，以及到访、送货、采购等人员底数并第一时间落位管控。对丰台区提级管控，全区非必要不出区，实行居家办公，管好管严管实封（管）控区，力量要配足、工作要做细，防止疫情外溢。辖区内单位、企业严格落实防控措施。加强一线防疫工作者个人防护和培训，防止职业暴露风险。加强新发地农产品批发市场防疫管理，保障市场供应。

据悉，4月22日至5月18日15时，北京市本轮疫情累计报告1218例新冠肺炎病毒感染者，涉及15个区。截至目前，北京共有高风险地区15个，中风险地区32个。

鉴于当前京津疫情形势，自5月19日起，北京调整京津两地通勤人员核酸证明查验要求，通勤人员每次进出京均需持48小时内核酸检测阴性证明。