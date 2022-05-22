广安市管控区、防范区及社会面核酸筛查阳性感染者数量减少

本报广安5月21日电 （记者王明峰、通讯员王林）20日晚，达到连续两次间隔24小时核酸检测阴性和专家综合评估的出院标准，四川省广安市方舱医院首批6名无症状感染者正式出舱。

广安市方舱医院院长罗海全介绍，自5月13日开舱以来，在专家组和医护人员精心治疗下，在院患者病情平稳、恢复良好。

21日上午召开的广安市疫情防控工作新闻发布会上，广安市卫生健康委二级调研员罗荣洪介绍，本轮疫情发生后，广安市第一时间腾空定点医院隔离病区，快速启用方舱医院，将所有确诊病例和无症状感染者转运至定点医院和方舱医院，并于20日晚投用方舱医院华泰病区，确保“应转尽转、应收尽收、应治尽治”。

5月20日0—24时，广安市新增本土确诊病例32例，其中15例为既往通报的无症状感染者转确诊；新增无症状感染者76例，其中73例在邻水县、3例在广安区。目前，全市管控区、防范区及社会面核酸大规模筛查的阳性感染者数量日趋减少。

《 人民日报 》（ 2022年05月22日 02 版）