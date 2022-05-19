北京新增50例本土确诊病例和5例无症状感染者

中新网5月19日电 据北京市卫健委官方微信消息，5月18日0时至24时，北京新增50例本土确诊病例(含2例无症状感染者转确诊病例)和5例无症状感染者，无新增疑似病例；无新增境外输入确诊病例、疑似病例和无症状感染者。治愈出院31例。

本土确诊病例

确诊病例1：现住朝阳区翠城馨园小区。5月18日诊断为确诊病例。

确诊病例2、3、27、28：现住朝阳区南新园小区。5月18日诊断为确诊病例。

确诊病例4、26：现住朝阳区朗丽兹酒店(北京北工大西门地铁站店)。5月18日诊断为确诊病例。

确诊病例5：现住海淀区索家坟。5月18日诊断为确诊病例。

确诊病例6：现住海淀区四拨子村。5月18日诊断为确诊病例。

确诊病例7：现住海淀区安河公寓。5月18日诊断为确诊病例。

确诊病例8：现住海淀区梅园小区。5月18日诊断为确诊病例。

确诊病例9：现住丰台区大井后街高速路口137号院。5月18日诊断为确诊病例。

确诊病例10、11：现住丰台区双林东路105号。5月18日诊断为确诊病例。

确诊病例12至16、21、37：现住丰台区碾子坟。5月18日诊断为确诊病例。

确诊病例17：现住丰台区岳各庄批发市场。5月18日诊断为确诊病例。

确诊病例18、39至42：现住丰台区靛厂绣园小区。5月18日诊断为确诊病例。

确诊病例19：现住丰台区彩虹家园北区。5月18日诊断为确诊病例。

确诊病例20：现住丰台区大井北里小区。5月18日诊断为确诊病例。

确诊病例22：现住房山区世茂维拉小区。5月18日诊断为确诊病例。

确诊病例23：现住房山区智汇雅苑小区。5月18日诊断为确诊病例。

确诊病例24、46、47、48：现住房山区北京理工大学房山分校。5月18日诊断为确诊病例。

确诊病例25：现住朝阳区高碑店村东区。5月18日诊断为确诊病例。

确诊病例29：现住海淀区厢红旗董四墓。5月18日诊断为确诊病例。

确诊病例30：现住海淀区南平庄。5月18日诊断为确诊病例。

确诊病例31至36：现住丰台区建邦枫景小区。5月18日诊断为确诊病例。

确诊病例38：现住丰台区岳各庄阅园小区。5月18日诊断为确诊病例。

确诊病例43：现住房山区苏村。5月18日诊断为确诊病例。

确诊病例44：现住房山区天合嘉园小区。5月18日诊断为确诊病例。

确诊病例45：现住房山区加州水郡小区。5月18日诊断为确诊病例。

本土无症状感染者

无症状感染者1：现住丰台区小屯村。5月18日诊断为无症状感染者。

无症状感染者2：现住丰台区碾子坟。5月18日诊断为无症状感染者。

无症状感染者3：现住房山区赛木小镇东区。5月18日诊断为无症状感染者。

无症状感染者4：现住朝阳区南新园小区。5月18日诊断为无症状感染者。

无症状感染者5：现住丰台区靛厂绣园小区。5月18日诊断为无症状感染者。

上述病例均已转至定点医院，已开展流行病学调查，按要求落实管控措施。