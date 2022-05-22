上海奉贤等区开展常态化防疫压力测试

本报上海5月21日电 （记者刘士安、曹玲娟）上海正在奉贤等区开展常态化防疫压力测试。在21日召开的上海市疫情防控工作新闻发布会上，奉贤区副区长张娣芳介绍，在疫情得到有效控制的前提下，奉贤区从5月16日起承担逐步放开、恢复正常生产生活秩序的压力测试，推动区内有序开放、有效防控。

以开放城市运行标志性场景为压力测试点，奉贤区开始激活四大功能。在开放公交方面，每部车都配备一名防疫专员，对司乘人员进行集中管理，要求乘客规范佩戴口罩，经严格测温、扫码后上车。先行恢复的9条公交线路，累计乘客近万人次。在开放公园方面，按照“限流、错峰”原则，实行“一个公园一个方案”，先行开放的上海之鱼、古华公园等7座公园景区累计接待2万余人次。在开放公共服务场所方面，全区13个街镇社区事务受理服务中心线下窗口全部恢复运行，累计办理各类事项3400多件。医院和社区卫生服务中心门急诊服务基本实现应开尽开，日均就诊量及住院人次恢复至去年同期的70%以上。在开放公共街区、商区方面，全面落实“场所码”“数字哨兵”等防疫措施，防范区内超市卖场、便利店、生鲜蔬果店、药店、理发店等与市民生活相关的商业网点逐步开放。

在压力测试中，奉贤区把“守得住、控得牢”作为“放得开”的红线，聚焦“家门口、厂门口、大门口”，设置了1200多个常态化核酸采样点位。同时，继续完善疫苗接种服务，加快推动老年人群接种，进一步构建更加坚实的免疫屏障。

5月以来，上海医疗机构门急诊、住院、手术服务量稳步增加。上海市卫生健康委副主任赵丹丹说，除了新冠定点医院，全市二、三级医疗机构都已开放门急诊服务，日均门急诊服务量恢复到去年的四成，特色专病门诊逐步开放。全市单日手术已近1900台，高难度手术也在各大医院逐步恢复开展。社区卫生服务中心应开尽开，保障基本诊疗和配药需求。

5月22日起，上海轨道交通3号线、6号线、10号线、16号线恢复运营。上海申通地铁集团副总裁邵伟中介绍，上海地铁在4月底前已完成全网络505座车站、30座基地、8个控制中心以及所有列车、车站空调滤网的消毒，按照“一站一码”原则在全网部署了“场所码”。上海地铁已制定疫情应急处置预案，如发生多人次涉疫或周边地区疫情严重（被列为中高风险地区等），将实施封站跳停、缩线运营等措施。此外，在车站设置有临时隔离区，满足人员单独隔离所需。现阶段，根据上海有关防疫要求，乘客乘坐地铁需“随申码”为绿码、持有48小时内核酸检测阴性证明，且体温正常。

《 人民日报 》（ 2022年05月22日 02 版）