首个国产新冠口服用药报告：5天内治疗很关键

5月18日，首个国产新冠口服药的治疗报告公布。论文中显示：有5名感染者在核酸检测阳性后3天内接受了该口服药的治疗，平均5天（中位数）后核酸转阴，而对照组的核酸转阴中位数为11.13天。单从数据而言，早治疗、早用药，或将使治疗周期减半。

相关研究由国家传染病医学中心、复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏教授与上海公共卫生临床中心范小红教授团队等合作开展，以评估一种名为VV116的国产新冠口服药对非重症奥密克戎感染者核酸转阴时间的影响。《新兴微生物和感染》（Emerging Microbes & Infections）杂志5月18日在线公布了该研究的详细数据。

VV116是什么

VV116是中国科学院上海药物研究所等研究机构与企业合作研发的一款口服抗新冠病毒药物。

相关研发单位此前披露，中国科学院上海药物研究所研究员沈敬山等团队在腺病毒小鼠模型上的试验中发现，口服VV116可使病毒滴度降低到检测限以下，并显著改善实验模型动物肺组织病理变化。该药已于去年底在乌兹别克斯坦获批用于新冠治疗，在国内已经获批进入临床试验。

业内比较看好VV116，认为它有希望成为治疗新冠的有效用药。相关专家在此前接受科技日报记者采访时解释，VV116攻击新冠病毒的基本原理与瑞德西韦相似，是攻击新冠病毒的核心酶，VV116的更大优势是做到了口服。

当新冠病毒在人体内自我合成时，VV116能伪装“掺假”，使得新冠病毒的RNA聚合酶“卡壳”，无法在人体内复制繁衍。

研究提示：阳性后5天内给药非常关键

在研究中，136名新冠病毒感染者按照自己的意愿分为两组：60名接受国产新冠口服药VV116治疗，每12小时口服300毫克VV116；76名被纳入对照组，不使用抗病毒治疗。两组参与者都会进行消炎等对症治疗。

数据显示，首次核酸检测阳性5日内使用VV116的奥密克戎感染患者，核酸转阴时间为8.56天，少于对照组的11.13天。

而阳性后如果未及时用药，则用药效果难以显现。具体数据为：首次核酸检测阳性5日后使用VV116的奥密克戎感染患者，核酸转阴时间为11.46天，对照组11.13天，二者相差无几。

数据显示，5天内给药将使患者获得更大益处。这一规律不是在VV116中才出现，在已经获批的新冠药物（如莫努匹韦和帕昔洛韦）相关研究中也提示了这一点。可见，早治疗、早干预将大大缩短感染时间。

研究还对VV116的用药安全性数据进行了收集。结果显示不存在严重不良事件，有7例报告轻度肝功能异常，1例报告血尿素升高，1例白细胞计数升高，均在不干预的情况下得到缓解和恢复。

小分子药或更能防范变异

奥密克戎变异株成为新冠大流行的主流毒株以来，多项研究表明变异株能够成功逃逸已经研发出来的中和抗体药物。

例如，《自然》杂志去年底发表的一篇论文对当时的9种中和抗体进行了评估，结果显示，5种完全无效，2种有效活性降低了20倍。

张文宏团队此前的一项研究比较了20种中和抗体对奥密克戎、奥密克戎亚系以及不同变异位点的中和能力变化，提示大量中和抗体正在或已经“被病毒成功逃逸”。研究者表示，尽管少数抗体仍未被逃逸，但鉴于RNA病毒（新冠病毒是RNA病毒）的易突变特性，如果将其作为单一疗法长期施用，则可能会出现耐药性。

这样的前提下，小分子抗新冠病毒药物被寄予厚望。令人欣慰的是，越来越多的小分子抗病毒药物已被证明对新冠病毒的变体仍然有效，如已经获批上市的帕昔洛韦和今天发布报告的VV116。