本报记者 侯琳良

5月12日傍晚，山东省济南市历下区龙洞街道转山西路社区荷兰庄园小区核酸采样点位，居民正有序排队进行核酸检测。转山西路社区党委书记、居委会主任计秀芳告诉记者：“4月底以来已开展多轮区域核酸检测，采样工作越来越有序高效。”

山东省政府新闻办日前举行的疫情防控新闻发布会通报：5月5日零时至5月12日24时，全省已连续8天社会面保持清零状态，零星感染者均在集中隔离点检出，全省全域为低风险地区，疫情防控成效不断巩固。

核酸检测扩围加密。山东各地坚持精准防控、兜底防控，擦亮各级各类医疗机构、纳入定期检测范围的重点人群、其他社会面人群愿检尽检和不定期检测3个“探头”，督促装修、物业、网约车等高风险人员按照对应频次做好核酸检测，严格落实疫情防控各项措施。目前，山东全省按照“免费、就近、共享”的原则加密设置核酸检测点，共设立“愿检尽检”核酸检测采样点5500余个，不定期核酸检测采样点8.3万余个，全省核酸日最大检测能力达到747.7万管。

切实筑牢外防输入屏障。山东省委统筹疫情防控和经济运行工作领导小组（指挥部）相关负责人介绍，管好控好境外来人、冷链物品、非冷链普通物品、省外入返人员“4个源头”：对境外来人，实行闭环服务管理；对境外冷链物品，设立专仓，检测、消毒后再分发；对境外非冷链普通物品，设立专仓，设置静置期，实行检测清消、定期随访；对省外入返人员，分类落实服务管理措施，按要求实行提前报备、“点对点”接返闭环管理，防止漏管失控，切实筑牢外防输入屏障。

健全平急一体的防控机制。场所码是快速溯源、精准防控的重要技术手段。记者了解到，山东各地切实压实各类场所主体责任，要求严格实施扫场所码入场，尤其对农贸市场、小超市、肉菜店、小饭馆等场所，商务、市场监管、城管等部门加大督导巡查频次。全省建立健全公安、公共卫生、工信协同机制，推进健康码、行程码、场所码和个人核酸检测结果关联显示、一码通行。建设一批配置齐全、高标准的定点医院和方舱医院，储备一批大型室内空旷公共场所，以备随时改造启用，同时建设部分方舱隔离点。

据了解，自5月15日起，济南全市所有未复学复课符合返校条件的学生分学段、分时段逐步恢复线下学习。自12日起，除疫情防控重点管控区域及其他封控区、管控区以外区域，济南市公共文化场馆、营业性演出场所等文旅行业单位恢复经营活动。

“下一步，要毫不动摇坚持‘动态清零’总方针，发现一起、扑灭一起，确保疫情可管可控，一手抓防控，一手抓发展，坚决巩固住来之不易的疫情防控成果！”山东省委主要负责同志表示。

《 人民日报 》（ 2022年05月16日 02 版）

(责编：岳弘彬、袁勃)