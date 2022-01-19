以色列临床试验初步结果显示 接种第四剂mRNA疫苗难阻奥密克戎感染

国际战“疫”行动

当地时间1月17日晚，以色列《耶路撒冷邮报》等多家媒体报道称，该国舍巴医疗中心开展的全球首个第四针新冠肺炎疫苗临床试验的初步结果显示，接种第四针辉瑞公司生产的mRNA疫苗难以阻止奥密克戎毒株感染。

临床试验首席研究员吉利·雷格夫-尤凯教授说，现有疫苗对以前的毒株非常有效，但对奥密克戎毒株效果较差。第四针可使抗体增加，且略高于第三针，但仍有许多人在接种第四针后被奥密克戎毒株感染。与对照组相比，感染人数略低，但并没有显著降低。

至于具体的感染人数、接种后的抗体水平及第四针疫苗对重症的预防效果，雷格夫称仍在研究之中，暂时无法提供，现在公布的是初步研究结果。

尽管试验结果不佳，但雷格夫还是认为，为老年人等高风险人群提供第四针疫苗仍然可能是正确的，第四针会带来一些好处，但这些好处不足以支撑将其提供给所有人的计划。

舍巴医疗中心于去年12月27日启动上述试验，为150名接种第三针疫苗超过4个月、血清抗体水平低于700的医务人员接种第四针辉瑞疫苗。之后，该中心又开展一项类似试验，为另外150名医务人员接种第四针莫德纳疫苗。雷格夫透露，接种上述两种疫苗后的抗体水平类似。

1月初，雷格夫曾表示，接种第四针一周后，抗体水平提高了5倍。该结果与接种第三针后类似，远未达到试验预期。一周后，她再次表示，虽然抗体水平有进一步升高，但似乎不足以对抗奥密克戎毒株的传染性。

目前，以色列正在为60岁以上人群、免疫功能低下者及医务人员提供第四针新冠疫苗，全国已有近54万人接种。但是，以色列仍陷于奥密克戎带来的疫情高峰中，上周平均单日新增确诊病例超过4万人。