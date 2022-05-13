疫情不改中国经济长期向好趋势

近期奥密克戎变异株的传播给中国经济带来压力，但中国经济长期向好趋势并未改变。随着一系列稳经济的措施落实，一系列困难问题将逐渐解决。

英国《每日电讯报》网站近日刊文认为“什么都阻止不了中国的顽强崛起”。文章称新冠疫情不足以让中国的发展脱轨，中国的崛起和中国强有力的经济迄今仍是21世纪“最重要的传奇”。

最新的外贸数据，再次体现了中国经济与世界经济紧密联系。海关总署9日发布数据显示，今年前4个月，中国货物贸易进出口总值12.58万亿元，同比增长7.9%。中国对主要贸易伙伴进出口保持增长，与“一带一路”沿线国家贸易往来依然紧密。中国外贸产业基础雄厚，稳住基本盘，结构持续优化。随着世界经济持续复苏，对中国出口产品需求增加，外贸企业努力应变，稳外贸政策持续发力，外贸保持较高增长仍有支撑。

中国经济体量大、回旋余地广，又有超大规模市场，这是应对冲击和挑战的底气所在。面对“三重压力”，中国在短期内运用各种经济政策、手段、工具同时，激发各类市场主体活力，塑造增长内生动力。当前基本可控的价格水平、基本稳定的宏观杠杆率、持续强化的科技创新、不断提升的国际竞争力、全面强化的人力资本都会对中国经济发展起到积极推动作用。

中国在不断积蓄高质量发展潜能，筑牢现代经济体系建设的制度基础。近期一系列加快构建新发展格局、有助于建设强大而有韧性的国民经济循环体系的政策措施接连出台。《中共中央 国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》发布，释放全面推动我国市场由大到强转变的鲜明改革信号；中央财经委员会第十一次会议研究全面加强基础设施建设、构建现代化基础设施体系；《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》着力破除消费领域体制机制障碍；推进以县城为重要载体的城镇化建设，为推进新型城镇化、形成强大国内市场注入新动力……这些政策立足当前、着眼长远，彰显中国经济锚定高质量发展的定力。

中国经济韧性强，将为世界经济企稳复苏提供强大动能，为各国提供更广阔的市场机会。中国高质量发展释放出的动力会继续惠及全球，即便在全球疫情肆虐的过去两年，中国两年经济平均增速仍达到5.1%，在全球主要经济体中名列前茅，持续成为世界经济增长的引擎。