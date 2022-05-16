北京：全力将隐匿传播捞干筛净

本报北京5月15日电（记者董城、张景华 通讯员侯旭东）记者从北京市第335场疫情防控新闻发布会上获悉，为更好实现以快制快，打赢疫情防控阻击战、歼灭战，北京疫情防控工作领导小组决定，5月16日至18日，在东城区、西城区等12区继续进行三轮区域核酸筛查，门头沟区等5个生态涵养区进行常态化核酸检测。

北京市委宣传部副部长，市政府新闻办主任、市政府新闻发言人徐和建表示，当前北京社会面零星散发病例与聚集性疫情相交织，传播链仍未完全阻断，与疫情的较量正处于胶着状态。首都防控形势严峻复杂，要以最快速度流调溯源、落位管控，全力将隐匿传播捞干筛净，早日实现社会面清零。

5月14日15时至15日15时，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者55例，其中管控人员45例，社会面筛查10例，均已转至定点医院隔离治疗，相关风险点位及人员已管控落位。北京市新增一起岳各庄市场相关聚集性疫情，系通过社会面核酸筛查发现，共发现15例感染者。

目前，北京市疾控中心已累计完成461例本土感染者标本测序，序列比对结果显示，北京市存在两条独立传播链，均与近期京外聚集性疫情及其外溢至其他省市的病毒序列完全一致。