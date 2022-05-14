北京会出现规模化新冠疫情吗？吴尊友最新研判

吴尊友微博截图

人民网北京5月14日电 （记者乔业琼）北京会不会出现规模化新冠疫情？中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友5月13日晚间通过微博个人账号发文表示，北京这波疫情演变出现规模化疫情的可能性非常小。疫情的变化方向和发展速度，虽然受病毒的一些生物性特征影响，但更是由防控措施的力度和速度决定的。北京具体的响应措施如下：

第一，居安思危、提前准备。在今年三月份时，北京市已经开始自问，香港、吉林和上海都出现了规模化的新冠疫情，这种情况会不会发生在北京？虽然现在还没有发生在北京，但这并不代表以后不会出现北京。出现规模化疫情前，是否有哪些苗头？是否有什么客观、可测量的预警指标？该如何防范规模化疫情的发生？当一个地方政府能够提前思考这类风险问题，并着手准备迎战这种可能发生的风险，应该说北京是有充分准备的。

第二，措施果断、迅速有力。在4月份北京出现几条传播链，有疫情抬头的苗头时，北京市果断出手，及时落实了以高频率、广覆盖的核酸筛查为主要手段的新冠疫情防控综合性措施。这些措施，初步摸清了全市疫情的基本情况，为实施精准防控、斩断传播链条提供了及时、有价值的信息，同时，及时采取了封控、隔离、居家办公等多种措施并举的措施，对病毒实施围追堵截，封堵了病毒的主要传播渠道。这些措施，及时、有效地控制了病毒在北京市的传播扩散。

第三，数据真实、规模可控。北京市每天公布的疫情数据中，不仅报告每天新发现的感染者人数、确诊病例和无症状感染者人数，还公布每天核酸检测混合管的阳性数。为了提高检测效率，人群筛查通常采用1：5或者1：10混管检测策略，即5个人或10个人的咽拭子标本放在一个试管检测，如果阴性，不再检测；如果阳性，还需要回头对每个人重新采样检测。从混合管阳性，到追查到具体某个人阳性，是需要时间的。北京市把混合管检测结果公布，把疫情信息与社会分享又提前了一步。这体现了北京市对自己能力的自信和对控制疫情的信心。从这几天北京报告的疫情来看，最高两天超过了70例，近几天波动在40-50例左右。更重要的是，约95%的感染者都是在管控人群中发现，社区筛查发现的新增感染者每天仅几例。

实际上，每天向社会公布的新增感染者人数，并不能算“疫情”，它受检测措施的影响非常大。不检测，就没有感染者报告；检测的人数越多，发现的感染者就可能越多。也就是说，这个每日新增数，是由疫情和防治措施效果两个因素决定的。不能简单地从这个报告数研判疫情，既要看这些新增感染者数据，更要看这些数据是怎么产生的，比如筛查了多少人，新感染者是来自管控人员，还是社区非管控人员，各项防控措施落实情况，等等。

吴尊友提醒，尽管目前北京疫情向好，大家千万不能因此出现盲目乐观，放松防控力度。现在正是“逆水行舟”的关键时期，需要咬紧牙关努力奋战，争取一鼓作气把疫情清零，不给病毒蔓延扩散的机会。

吴尊友表示，鉴于还有一定数量的社会层面的感染者，疫情扩散的潜在风险依然存在。要特别关注学校、监管场所、敬老或养老等特殊场所的疫情防控工作，一旦病毒引入，就会出现局部暴发。

他说，对于北京的居民来说，一定要遵守北京市关于新冠防控的各项规定。居家要经常开窗通风，出门要戴口罩、保持社交距离、注意手卫生，主动配合核酸检测和疫苗接种等防控措施。广大群众要理解、支持和配合防疫工作落实，保持良好健康习惯，做自己健康的责任人，为首都的新冠疫情控制做出自己的一份贡献。