什么是“无疫小区”？如何创建“无疫小区”？专家详解

人民网北京5月13日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍抓实抓细疫情防控有关情况，并答记者问。

国家卫生健康委应对新冠肺炎疫情社区防控专家组组长、首都医科大学全科医学与继续教育学院院长吴浩表示，各地从疫情发生以来一直因地制宜地创建“无疫小区”，也产生了很多经验。“无疫小区”的创建，指的是在一个潜伏周期内小区的疫情“零发生”。创建“无疫小区”包括清零、洁净、健康、关爱、动员和激励六个环节，具体内容如下：

清零是指一个潜伏期周期内无新增阳性的感染者、无症状感染者，也没有应隔离的密切接触者，所有人员应完成至少一轮的全员核酸检测，均是阴性的。

洁净是规范的清洁消毒，要强化重点区域、重点部位的消毒，对病例和无症状感染者的居住、工作、活动场所及时开展终末消毒；要保持环境卫生，规范设置生活垃圾临时收集点和医疗废弃物的临时收集点，严格按照分类处置的要求，保持环境的清洁和卫生。

健康指的是要遵守防疫的要求，引导居民积极参加新冠病毒疫苗的接种，主动报告个人的涉疫事项，认真配合做好核酸检测，包括抗原检测、勤洗手、戴口罩，培养良好的健康习惯。同时，要加强对居民的健康教育，引导居民树立健康的理念，增强健康常识和应对新冠疫情的能力。

关爱指在社区内对特殊群体要摸清底数、健全台账，深入了解例如社区内的低保对象、特困人员、空巢老人、残疾人、孕妇、婴幼儿、慢性病患者等这些重点人群的不同情况和需求，明确帮扶的内容，实行精准关爱和帮扶。要及时掌握居家隔离人员的心理动态，对出现焦虑、抑郁症状的居民要及时组织专业力量疏导干预，要安排24小时值班电话。

动员是指充分挖掘社区、小区内部的党员志愿者、物业人员、驻区单位以及热心居民力量，建立党建引领下的小区群众群防群控的工作机制。

激励是指全面地推进机关企事业单位和社区干部下沉到一线参与到无疫文明小区的创建，对在创建工作中表现优秀的小区以及参与工作的干部群众给予适当奖励和宣传褒奖，最主要是通过这种创建形成一个建设健康社区的长效机制。