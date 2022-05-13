保供就是保信心：战“疫”保供人员步履不停

半夜12点，物流司机开始一天的工作；凌晨5点，保供门店的店长开始“营业”；上午8点，援沪保供员工“上岗”；夜晚9点，骑手们依然奔跑在路上。保供就是保信心，他们风尘仆仆、步履不停，全力打通生活物资送到居民家庭的“最后一公里”。

半夜12点：物流司机接货忙

半夜12点，都市还在沉睡，但叮咚买菜司机胡祥却已开始了一天的工作。

每天半夜12点，是胡祥最忙碌的时刻之一，也是叮咚买菜辰塔蔬果大仓每日送往前置仓首批货物的发车时间。保供期间，每天有超200辆的物流车从大仓发车，将生产和分拣好的果蔬送往遍布上海浦西地区的100多个前置仓。

为了能第一时间抵达大仓工作，这些天，胡祥都会把车停在仓库门口不远处的一条路上后才和衣休息。驾驶室的座椅配上一床被子和一个枕头，就是他的床。闹铃响了，胡祥在附近的公用卫生间简单洗漱一下，“一脚油门”就开到大仓开始了一天的工作。

从4月初浦西封控开始，他已在车上睡了一个多月了，“为了减少可能的风险，除了上厕所、简单洗漱、核酸检测我会下车，其他时间包括吃睡，我都待在车里，饿了就啃点面包，能多跑点是一点”。

辰塔蔬果大仓覆盖的100多个前置仓分布在上海浦西的角角落落，几乎每一个胡祥都配送过。

运送一车蔬果，从装车到返回，一般需要4个小时。在平时，这样的往返跑，胡祥大约会跑3趟。但在疫情暴发的最初阶段，由于很多司机被管控在小区无法到岗，车辆和人力都十分紧缺，胡祥最多一天跑了5趟。

在胡祥看来，保供应是一种责任。“关键时刻我一定要顶上去，保证物资的供应。这样我不仅能赚钱养家，还能‘养’一个小区，你说我的使命重不重？”

凌晨5点：店长开始“营业”

凌晨5点起床，来不及洗脸刷牙，苏宁易购旗下的家乐福徐泾店店长张微每天早上睁眼第一件事，就是处理保供套餐订单，接着就进入了门店巡视、仓库排查时间……

从2月下旬到现在，“80后”女店长张微已在岗位上坚持了70多天无休，3月中旬门店线上订单迅猛增长后，她就将行李箱拖到门店办公室，在店内打起了地铺，“业务负责人在，阵地就在”。

张微所在的门店，位于上海青浦区徐泾镇，是镇上少有的大型商超，近200名员工服务着这里的数十万居民。疫情期间，这里的员工最少的时候只有四分之一，但每日线上订单量却持续维持在疫情前的3到5倍。

一边是疫情期间运力不足，一边又得确保给居民及时供应居家隔离套餐，还得满足纸尿裤、奶粉等急需品的供应。在联系了镇政府和各小区居委后，张微制定了安全高效的保供策略：团队每天晚上8点根据供应商到货情况，配好各种保供套餐，分发在各个群里方便居民“接龙”。第二天一早5点，张微团队就开始打包，到7点时将打包好的套餐陆续交付来门店外提货的各居委会。

徐泾镇也给予了门店大力支持，不仅安排检测机构到门店外广场区域设立核酸检测点，还帮门店配备专业消杀器材以及口罩、面罩、手套、防护服等防疫物资。“在疫情特殊时期，团结一致才能共同战胜疫情，希望每天能够多帮一些人。”张微说。

上午8点：援沪保供员工“上岗”

上海市长宁区盒马星空店的大仓里，前来支援上海保供的“00后”川妹子徐清秋正忙着理货。

4月13日，原本是徐清秋与未婚夫曹冉在成都拍摄婚纱照的日子，但当天一早，他们却登上了去往杭州的飞机，辗转奔波10个小时，抵达上海支援。出发前，徐清秋做好了“打持久战”的准备，在行李箱里带上了2到3个月的防疫物资。

“我们工作的成都门店一般订单每天是3000单左右，但我们支援的上海门店线上订单每天至少在5000单以上，几乎翻了一番。”徐清秋说，理货、盘点、拣货的工作看似简单，却需要十分的耐心。这家上海门店有半个月没有开门，一些保质期短的商品可能会过期，员工们细致耐心地一件件比对整理货品，“穿着防护服非常不方便，为了减少上洗手间的次数，我决定少喝水”。

“保供应，比的不仅是工作的时长和耐力，也是速度活儿。”徐清秋说，她以前打包一个装有20来件商品的蔬菜包需要50秒，现在已提速到了10多秒，“我希望能多帮一点是一点”。

截至目前，盒马在上海已有50多家门店恢复线上营业，有部分门店也恢复了线下营业。为提升分拣和配送效率，盒马有近1000名员工从北京、成都、西安、武汉等20个城市驰援上海。

夜晚9点：配送小哥仍奔跑在路上

疫情期间，新业态劳动者成为保供的重要力量。每天一早，骑手们就已开始了一天的工作，夜晚9点不少配送小哥仍奔跑在路上。

最新荣获“全国工人先锋号”的饿了么上海星光耀外卖站，虽然封控期间一度只有6位骑手工作，却主动将服务半径从3公里扩展到5公里，为周边居民配送食品、药品等，封控期间每人每天平均配送100多单。

井喷的订单需求下，骑手们每天的工作几乎都是超负荷的，却依然不忘爱心。他们组成了志愿服务小队，帮高血压老人买药、帮新生儿买尿不湿，解决周边居民的急难问题。

有的用户下单后，会特意打电话跟骑手诉说紧急情况。骑手郝泽威记得，一个午后，他刚送完手上的单子，准备暂时下线吃午饭，就接到了一个跑腿取药单。接着，用户的电话进来了：“不好意思，我家里老人心脏不舒服，能帮我快点买好药送来吗？请一定帮帮忙。”

郝泽威赶忙戴上头盔，准备出发，“接到这种订单，我自己心里也会很紧张，就想赶紧帮用户送去。”

“疫情下，我们感觉到了守望相助的力量，居民的善意也让我们非常感动。”站长吴义说，站里曾帮助一位住在附近的姐姐购买婴幼儿用品，姐姐看我们疫情下找吃饭的地方比较困难，就常给我们做饭放到小区门口，喊我们过来拿，“我们觉得很暖心”。

星光耀外卖站是全国率先成立网约送餐行业联合工会的站点，目前站内已有100多位骑手加入了工会组织。骑手岳少秋说，疫情下站点也准备了各种防疫物资，让自己感觉“工作很有保障”。大家携起手来，一起做好保供工作，让老百姓吃下“定心丸”，为抗疫大局提供助力。