从“花样两米线”里读出什么

没想到，核酸检测两米线也走起了“创意路线”——

在河南郑州一小区的核酸检测排队路上，有人在两米间隔处贴上了“脑筋急转弯”，一步问、一步答，趣味十足。

在北京海淀区，一名高中生与社区协商后，自费打印古诗词贴在核酸检测现场的两米线上，排队的大人、孩子纷纷饶有兴致地读起了诗。

在江西上饶一社区，因为天热，基层干部在核酸检测现场每隔两米绑上一把遮阳伞，既能避暑又能让大家自动保持一定距离，舒适又暖心。

在浙江嘉兴一街道，工作人员将防诈标语印在核酸检测点的两米线上，迈过一道两米线，就能学习一条防诈骗信息……

不少地方都建立了常态化核酸检测机制，相比过去略显单调的核酸检测现场，如今这些充满创意的“花样两米线”，化成一道道独具特色的风景线，折射出群情一致的抗疫决心和防疫工作的用心。

疫情防控期间，两米间隔线不仅是排队的“文明线”，也是大家的“健康线”。如果两米线不醒目，工作人员可能需要反复强调保持两米间距，不仅效率低，还会耗费不必要的人力。朗朗上口的古诗词、诙谐幽默的顺口溜、暖心的加油标语、充满童趣的涂鸦等创意不仅让两米线更加醒目，让群众更加自觉保持安全距离，也给疫情中的居民带来了暖心慰藉。

“花样两米线”体现了群众对核酸检测工作的大力支持，承载了大家对疫情防控早日成功的期盼。每个人都是社会的有机组成部分，在做好个人防护的前提下，人人都可以发挥己之所长，为抗疫斗争添砖加瓦。

疫情无情，但我们应对疫情的方式可以充满温情。期待更多类似“花样两米线”的好创意，愿我们携手同心早日战胜疫情。