杭州扎实推进常态化核酸检测（抓细抓实各项防疫工作）

本报杭州5月12日电 （记者李中文、窦瀚洋）自启动常态化核酸检测工作以来，浙江省杭州市增设检测点位、开展人员培训，各项保障工作有序进行。截至5月8日，杭州全市共设立采样点9900个，采样通道16583个。

自4月30日起，市民进入杭州市公共场所须查验48小时核酸采样凭证。文晖街道疫情防控专班相关负责人陈璐介绍，文晖街道第一时间谋划核酸采样点位设置，联合辖区卫生服务中心开展核酸检测采样紧急培训，安排专职标本转运员等，努力形成高效的核酸采样、运输和检测闭环。

部分辖区发挥科创企业聚集优势，优化核酸采样方式方法。余杭区研发设立“核酸采集数字服务站”，站内建有正压新风系统、空调、高效过滤器、气溶胶消毒等设备。上城区清波街道利用“清波慧眼”系统，上线“社区检测点视频在线”服务，方便市民在手机上实时查看采样点现场情况。

杭州市鼓励社会力量参与常态化核酸检测工作，将采样点扩展到药店和民营医疗机构，全市新培训采样工作人员44175人，新启用1个日均10万管检测能力的气膜实验室，采检力量基本匹配采样需求。

《 人民日报 》（ 2022年05月13日 03 版）