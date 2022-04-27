咽拭核酸采样时，要做到这六点

为有效阻断疫情传播，核酸检测必不可少。那么，咽拭核酸采样时个人应该如何做，才能更有效地预防个人感染呢？华中科技大学同济医学院附属同济医院感染科郭威副主任提醒大家，在做咽拭核酸采样时注意以下六点：

1、口咽拭子核酸检测采集前喝水或进食会冲淡附着于咽部的病毒，特别是喝热水还会抑制病毒的活性。为提高咽拭子核酸检测的准确度，建议检测前30分钟受检者不要喝水、饮酒或嚼口香糖，以保证咽拭子核酸检测具有较高的准确性。

2、为防止咽拭刺激反射性呕吐，采样前2小时应避免进食。

3、核酸采样排队时，请勿拥挤扎堆，遵守“一米线”原则，勿说话聊天。

4、核酸采样时，头部微仰放松，嘴张大，做“啊”的口型，但不建议发长“啊”。同时屏住呼吸，以减少感染的风险。

5、当前一位检测者检测完毕，不要立刻上前，可以等医护人员做好下一个采集工具的准备工作，并发出手势后，再上前摘口罩，配合指令尽快完成检测，然后快速戴上口罩，迅速离开采样点。

6、在采集核酸时，不要用手触碰采样桌面，也不要把手机、身份证等个人物品放在桌面上。（蔡熊更对本文亦有贡献）