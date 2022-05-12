把天使画下来！美院学生手绘画作为“白衣天使”送祝福

人民网北京5月12日电 （记者乔业琼）“画得真漂亮，谢谢送我们这么好的礼物，一定好好珍藏。”近日，为庆祝“5·12”国际护士节，长沙师范学院16名学子为湖南省人民医院的白衣天使们集体作画，用笔墨表达他们的敬意和美好祝福。

学生们发挥专长，挥毫泼墨，一张张栩栩如生的画作在他们笔下渐渐展露出来。在这些画作中，有的护士化身“天使”，长出翅膀，头顶光环；有的护士被鲜花环绕，温柔亲切，美丽大方；还有的穿着“大白”，正在做核酸检测……“平时在新闻中，经常看到白衣天使们奋战在日常医疗和常态化疫情防控的一线，这次近距离观察到护士们的工作中，对他们的辛苦和不易感受更深了，今后一定向他们学习，争做新时代好青年！”长沙师范学院学生王婷说。

作为受赠护士代表，湖南省人民医院急诊三部ICU护士长徐芙蓉既激动又感动。2020年2月，徐芙蓉主动请命，奔赴湖北黄冈抗疫，担任湖南对口支援的黄冈市大别山区域医疗中心湖南专属重症医学科护士长。圆满完成任务后，又被派往非洲抗疫。

“每次出征前，我都会收到女儿为我加油打气的画，这次护士节又收到这么漂亮、有意义的画作，感到温暖又亲切。”徐芙蓉说，今后将继续秉承护理人的初心，用心、用爱服务好每一位患者，以拼搏忘我的奋斗姿态，为人民健康保驾护航。（相关素材由湖南省人民医院提供）