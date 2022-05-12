《全国护理事业发展规划（2021-2025年）》政策解读

一、《规划》的制定背景

“十三五”时期我国护理事业发展成效显著。2020年底，全国注册护士总数超过470万人，每千人口注册护士数达到3.34人，具有大专以上学历的护士超70%，护士队伍学历素质进一步提高。护理服务质量持续提高,护理工作更加贴近患者、贴近临床、贴近社会，群众看病就医获得感进一步增强。护理服务模式不断创新，老年护理服务快速发展，护士积极性得到进一步调动。与经济社会发展和人民群众日益增长的健康需求相比，我国护理事业发展还存在不平衡、不充分的问题。“十四五”时期全面推进健康中国建设对护理事业发展提出了新要求，积极应对人口老龄化对护理事业发展提出了新任务，推动高质量发展为护理事业发展带来了新机遇，信息化技术的快速发展为护理事业创造了新条件。

为推进“十四五”时期我国护理事业高质量发展，提高人民群众健康水平，根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《“健康中国2030”规划纲要》《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》等要求，在全面评估、深入调研和听取各方意见建议的基础上，分析“十四五”时期护理事业发展面临的新形势新要求，制定了《全国护理事业发展规划（2021-2025年）》。

二、《规划》的基本原则

一是坚持以人民为中心。把保障人民健康放在优先发展的战略位置，坚持护理工作服务于人民健康。二是坚持高质量发展。把提高护理服务质量和水平作为核心任务。三是坚持补短板强弱项。坚持目标和问题导向，着力解决护理服务发展不平衡不充分的问题。四是坚持改革创新发展。加大护理领域改革创新力度，持续增强护理发展动力。

三、《规划》的主要任务

一是完善护理服务体系。优化护理资源布局，增加护理服务供给。二是加强护士队伍建设。持续增加护士数量，加强护士培养培训，保障护士合法权益，调动护士积极性。三是推动护理高质量发展。持续深化优质护理，创新护理服务模式，加强护理学科建设。四是补齐护理短板弱项。加快发展老年医疗护理，实施老年医疗护理提升行动，提升基层护理服务能力，加快发展安宁疗护。五是加强护理信息化建设。充分借助云计算、大数据、物联网、区块链和移动互联网等信息化技术，结合发展智慧医院和“互联网+医疗健康”等要求，着力加强护理信息化建设。六是推动中医护理发展。健全完善中医护理常规、方案和技术操作标准。积极开展辨证施护和中医特色专科护理，持续提升中医护理服务质量。七是加强护理交流合作。深入开展与国际及港澳台地区间护理领域的合作与交流，在护理管理、制度政策、人才培养、护理技术等方面加大交流合作的力度。

四、《规划》的保障措施

一是加强组织领导。各级卫生健康行政部门要切实将护理工作纳入本地区全面推进健康中国建设、积极应对人口老龄化和持续深化医改总体规划中，统筹安排部署，同步推动实施。二是加强监测评估。各级卫生健康行政部门要制定完善本地区“十四五”时期护理事业发展监测评估方案，做好规划实施情况动态监测和中期评估工作。三是及时总结推广。各级卫生健康行政部门要按照本规划要求，因地制宜贯彻落实重点任务，深入调查研究，勇于先试先行。四是注重宣传引导。各级卫生健康行政部门和医疗机构要做好“十四五”护理事业发展规划政策解读和舆论引导。