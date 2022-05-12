当心！ “营养师培训”套路你

“乳糖不耐如何喝牛奶”“防脱发也有食谱”“轻断食要科学”……在社会日益增长的健康需求之下，越来越多小众职业受到热捧，公共营养师就是其中之一。

记者发现，新职业受宠背后，部分培训机构鱼目混珠，以“0元学”“包拿证”“毕业推荐高薪工作”等招揽学员，但学员“学成”之后，非但没能找到工作，反而退费无门，有的人甚至自此背上了网贷。

0元拿高薪 培训班宣传有“高招”

——0元课程，体验过后是网贷。记者发现，一些公共营养师培训机构常以“0元学”“低价课”为噱头，吸引学员点击咨询，诱导多轮消费，有人甚至还没上课就背上网贷。

记者进入某机构的0元公共营养师体验课群后，培训导师先是推荐“99元抢位费”，后又推荐5000多元和8000多元的两种班型，并表示当晚下单享受花呗、信用卡分期免息。培训导师还提供了一家网络贷款平台，在记者询问未毕业的大学生是否可以办理时，该导师表示申请时修改大学生身份即可。

——低门槛，高收入，花钱“免考”还能买“工作”。在某社交平台，记者在添加“武汉xx健康管理师有限公司”工作人员后，对方承诺缴纳3280元参加线上教学后，“包拿证”。除此以外，记者发现许多公共营养师培训机构的课程服务堪称“保姆”级别，不仅考证通过后有数千元奖励，推荐薪酬可观的兼职或全职工作，不通过还能全额退费。但这些课程丰厚的“福利”背后，课程价格也更高，数千元到上万元不等。

——模糊行业信息，忽悠学员报名缴费。记者体验发现，一些培训机构为了卖课，常常利用一些模糊的信息营造紧张感。“不考证就很难就业”“公共营养师报考政策可能今年7月份有变”“最后一批非相关专业报名”……不断引导学员报名缴费。但当记者询问行业信息来源时，对方却含糊其词，继续以“很可能”“不确定”“一定会”反复劝说。

难考证、玩消失 培训过后一地鸡毛

辽宁省人社厅相关工作人员告诉记者，公共营养师作为一项新兴职业，人社部在2021年12月颁布了相关的国家职业技能标准，分为4级，由用人单位和社会培训评价组织具体实施并颁发职业技能等级证书。报考者需要参加统一组织的理论知识考试、技能考核以及综合评审。所谓“免考”“包过”不可信，花钱买不来证，只能买亏吃。

浙江省绍兴市人民检察院公开了一起案件：某教育咨询公司以收取“免考”“挂靠”等费用为名，诱骗学员报考健康管理师、心理咨询师、公共营养师等“国家权威部门认证”的证书，骗得全国数百名学员钱财共计1041万余元。

记者发现，除了“免考”骗局之外，许多机构的课程安排得并不走心，培训质量良莠不齐。一些机构宣传的推荐就业、全款退费等更是难以兑现。张女士2021年在社交平台报名了某机构的公共营养师课程，当时培训导师承诺考证后为她介绍兼职工作。但是课程结束后，对方一直以“疫情反复”为由不安排考试，又以“已提交报名信息”，拒绝向张女士退费。

类似张女士的经历并不在少数。在黑猫投诉平台，以“公共营养师”为关键词，有149条信息。其中，大多是关于相关培训机构难以兑现承诺、虚假宣传、诱导消费、借贷的投诉。

盲目考证不可取 求职者应理性选择

公共营养师考证真的那么“香”吗？

记者在多家线上招聘平台发现，公共营养师证书并非如部分机构所说，能“一证走天下”。许多营养、健康类岗位，在证书之外，对求职者的学历、专业适配度、从业经验提出了不同的要求。

相关从业者告诉记者，许多网络机构宣传时，刻意塑造“职业神话”，把“考证”和“高薪”直接挂钩。但实际上，单靠短期培训的公共营养师，并不能真正胜任现实中复杂的工作。

除此以外，“0元学”“高薪就业”“交钱就包过”这些培训机构“套路”可能涉嫌违法。

辽宁同方律师事务所律师刘燕指出，若商家在培训服务的内容、价格或者与培训服务相关的允诺与实际情况不符，并且对消费者的购买行为有实质性影响的，就属于虚假宣传。而经营者不履行合同义务，不依约介绍工作、提供考试的行为则构成合同违约，也有可能涉嫌诈骗等刑事犯罪。

辽宁社会科学院研究员张思宁说，目前，市面上公共营养师、健康管理师、心理咨询师、配音师等考证机构层出不穷。当前正值大学生应聘季，盲目“考证”不可取，求职者需要结合自身实际，理性选择。